林心如9歲愛女罕見曝光正面照 暴風抽高秀大長腿

娛樂新聞組／綜合報導
林心如帶著9歲女兒(前排中)與友人聚會。 (取材自微博)
林心如帶著9歲女兒(前排中)與友人聚會。 (取材自微博)

林心如在農曆年期間與好友聚會，並帶著9歲女兒「小海豚」一同出席，眾人合照曝光後，立刻引發網友熱烈討論。照片中小海豚身穿大紅色中式外套，雖然正臉以圖案遮擋，但身形高瘦、雙腿修長，站在身高167公分的林心如身旁，已幾乎到媽媽肩膀高度，被網友目測身高約130至140公分，成長速度相當驚人。

林心如當天則穿著粉色新中式服裝，氣質溫婉優雅，完全看不出已年過50歲，母女同框畫面吸睛，也被讚是「最美新年合照」。由於林心如與老公霍建華一向對女兒隱私相當保護，鮮少公開正面照，這次小海豚罕見曝光全身照，更讓關鍵字「林心如9歲女兒身高」一度登上微博熱搜。

而小海豚的外貌也再度引發關注，好友陳妍希去年就曾在節目中聊到，她的兒子小星星與林心如女兒小海豚是名副其實的青梅竹馬，兩人從嬰兒時期就常常見面、一起玩耍，更脫口想要認小海豚當她未來的兒媳婦，還大讚小海豚真的太漂亮了。

此次聚會的明星好友還包括舒淇、馮德倫夫妻，以及林熙蕾夫婦。照片中舒淇表情俏皮、狀態極佳，馮德倫神情輕鬆自在，林熙蕾則與老公身穿紅色情侶裝拜年，展現凍齡美貌，整體氛圍顯得自然又溫馨。

