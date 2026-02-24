邵雨薇「動物園」闖禍 慘淪大象鏟屎官臭到崩潰

邵雨薇在「動物園」中與壽山動物園的多位「動物明星」互動。(圖／Disney+提供)

邵雨薇、王柏傑、李淳主演，Disney+職人愛情喜劇「動物園」於過年期間上線，適逢馬年新春，三位主演在日前驚喜直播，大談「鏟屎戲」祕辛，邵雨薇直呼「真的很臭」，王柏傑則分享：「我帶的犀牛是吃素的，所以還好。」李淳熱情喊話「如果有第二季還要演」，導演蘇文聖則稱「請大家支持，讓我們第二季去日本 拍。」

首兩集就祭出李淳狂讚的「刺激動物大戰」，劇中因觀光 客手機不慎掉入「黑熊波比」園區，保育員蘇冠州（王柏傑飾）二話不說跳入園內，上演驚險的「人熊對峙」。王柏傑在直播中分享，那場戲有真實的黑熊畫面、也有特技演員的演出搭配後製，「因為他是有拍過『猩球崛起』的資深特技演員，對戲更進入角色」。

飾演霸氣廣告總監朱欣葵的邵雨薇，劇中因得罪客戶面臨調職危機，因而被迫到動物園當實習保育員，豈料，一報到就犯了職場大忌，竟帶了「鳳梨酥 」（為劇組特別製作之可食用道具，包裝材料對動物無害）進入動物園，引發獼猴群搶食，險些釀成大禍。才剛入職就闖禍的她，立刻被指派去幫大象「阿里」清理糞便，看著滿屋子的排泄物，讓平日光鮮亮麗的女強人崩潰叫苦，為了保住飯碗只能硬著頭皮鏟屎，鬧出不少笑話。

聊起對彼此的角色印象，邵雨薇直言蘇冠州很「霸道」，王柏傑則反擊朱欣葵很「古靈精怪」，被問對方像什麼動物？邵雨薇覺得王柏傑像猩猩、金剛；王柏傑則形容邵雨薇像「蝴蝶」，卻立刻被女方吐槽：「蝴蝶是昆蟲耶！」反應機靈的王柏傑秒回：「我們壽山動物園也有昆蟲館啊！」展現十足默契。