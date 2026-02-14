小S年後復工 5秒敲定預告 製作人怕她反悔「秒掛電話」

小S回到攝影棚準備復工。（圖／東森綜合台提供）

小S 經歷失去大S 的痛楚，去年得到金鐘獎，她努力陪著S媽重新站起，並於大S雕像落成後，決定重新回到工作軌道。她在社群網站 上宣布「我覺得我應該可以試著開始工作了」，要於年後復工回歸「小姐不熙娣」。

小S表示：「這段時間，謝謝東森電視台一直支持我，默默的等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底和辛苦的同事們。」

她已經整理好自己的心情，感謝期待她回歸的每一個人。「我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！所以我要開工了，但我先給自己一季（3個月），去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子」。

東森綜合台同步證實她將於3月正式重返螢光幕，節目製作人B2也開心回應並補充說明：「小S提到的3個月，其實是我們為她量身打造的『特別企畫』錄製時間。請觀眾放心，未來『小姐不熙娣』將持續帶給大家更多精采爆笑的內容。」

B2另外在社群上分享與小S的對話，2人透過電話討論發出預告的時間。小S起初猶豫表示要再想想，思索5秒後決定不要再三心二意，B2也馬上承諾會做好準備，更幽默回應：「那我要趕快掛電話了，避免妳忽然反悔。」