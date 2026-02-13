鴻海尾牙放閃 陳漢典、Lulu笑稱小孩名字要叫「陳鴻海」

我的頻道

記者梅衍儂╱綜合報導
陳漢典（左）和Lulu擔任鴻海尾牙主持人。（圖／天地合娛樂提供）
陳漢典（左）和Lulu擔任鴻海尾牙主持人。（圖／天地合娛樂提供）

鴻海科技集團年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」在台北大巨蛋盛大舉辦，除有啦啦隊女神李多慧、林襄及權喜原現身應援，更有電音女神「姐姐」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇獻唱，超旺新婚夫妻陳漢典、Lulu坐鎮主持。

陳漢典和Lulu默契十足，以活潑幽默的互動成功帶動全場氣氛，陳漢典回憶兩年前和Lulu在鴻海合體，當時還只是「同事」，沒想到兩年後以夫妻關係再度站上同一個舞台，笑喊：「鴻海根本是我們的月老。」逗得鴻海董事長劉揚偉開心大笑。

劉揚偉感謝陳漢典、Lulu接下主持大任，更當場打趣詢問：「那你們的小孩是不是也要在鴻海？」Lulu立刻接招妙回：「我們都準備想把小孩取名叫『陳鴻海』了。」劉揚偉開玩笑說：「0到6歲鴻海養！」

而鴻海此次尾牙相當大手筆，除送出10組100萬(台幣，以下同，約3.18萬美元)大紅包、1000組20萬(約6400美元)紅包、100組WBC台日、台韓對戰組門票與機加酒，創辦人郭台銘雖未能到場，但加碼特別獎，加送10組1000萬(31.8萬美元)大紅包，共撒出逾3億(954.5萬美元)獎金犒賞員工。

