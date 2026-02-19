詮釋角色獨具風格…錦雯戲裡演活婆婆 戲外過了生子時機

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
錦雯結婚多年，談求子過程太感傷。（圖／民視提供）
錦雯結婚多年，談求子過程太感傷。（圖／民視提供）

錦繡二重唱出道，錦雯這兩年演出民視8點檔，詮釋角色性格搶眼、獨具風格，令人印象深刻，戲裡她演婆媽，戲外連媽媽都沒當過，卻很有個人特色，尤其先前在「好運來」中當婆婆的她為了陪媳婦尋治孕偏方，過程十分爆笑，她自備求子道具，包括「豆腐配香菜」、空靈鼓、瑜伽墊，但因內容已夠，另外備有金鏟子、生殖器銅柱都沒派上用場。

錦雯與導遊老公結婚近20年，夫妻多年來各自忙碌聚少離多，也過了生子最佳時機，過去她看過中西醫調養身體，但比起求子，她更熱中於表演、唱歌，連媽媽為讓她做試管嬰兒存的50萬台幣（約1.58萬美元），最後也轉而投資她發單曲，問起求子，她說：「唉～沒生小孩是遺憾，談這個傷感，不是很想說。」

雖膝下無子，錦雯透過戲劇演出「兒孫滿堂」，最近在「好運來」中，她扮演的生技公司總經理「莊佳敏」遇上媳婦有難受孕問題，劇情安排她帶媳婦（蘇晏霈飾）找道士作法，最後還交代帶童衣、小帽放枕頭下，送子水加念咒等民俗法求「好孕」，錦雯笑說：「戲裡面用的道具，都是我拿過來求子用。」

「好運來」中，游安順與錦雯飾演公媳，劇情安排公公老年再婚，並重新做財產分配，為此引發媳婦的不滿，錦雯還因角色特別研究相關問題，發現婚姻中若膝下無子，在丈夫過世後，媳婦無法分到財產，她當下頓悟：「所以這個部分，有生跟沒生就差很多！」她坦言對於自己未來的財產分配，打算從現在就開始觀察自己的弟弟或妹妹的小孩，「看誰對我比較孝順就給誰！」還準備立遺囑，認為凡事要趁早做打算。

