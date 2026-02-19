選真正愛的…張信哲新專輯「屬於」走到相對舒服階段

張信哲其實早已財富自由。（圖／潮水音樂提供）

新專輯「屬於」，讓張信哲想了很久。

「老實說，有一點傷腦筋。」他笑說，中文的「屬於」沒法傳達他真正想說的意思。更接近的概念，反而是在英文裡。「Be part of」，他認為，人是由個性、選擇、記憶與故事，慢慢拼湊而成的完整個體。談到現在的自己，張信哲並不用「完整」來形容，他想了一下，「比較像是走到一個相對舒服的階段吧」。

舒服之前，並不是一條筆直的路。有過迷惘、憤怒，甚至懷疑，但他覺得很幸運的一件事是，每一次站在岔路口，「我都選我真正愛的，而不是利益比較大的」。

這樣的選擇，在他的演藝生涯不容易，他出道短短幾年就紅了，第一個改變他人生方向的，就是那首紅到發紫的「愛如潮水」。

「我當兵前唱的類型是情歌，屬於青春、校園民歌類型，在軍中我認真思考，退伍後要不要繼續成為職業歌手，要不要好好的走音樂這條路？因為原本走的音樂類型在我身上已經看見疲態了。 」

退伍後張信哲發了一張專輯「知道」，走的是老路，雖然仍舊暢銷，但他想改變，「那陣子我天天在公司和製作人、企畫聽音樂，想未來可能的方向，『愛如潮水』是意料之外，大哥（李宗盛）是作詞人，一開始也沒有想要給我唱，他想給歷經滄桑的男人唱，但是他到最後說好吧，那試試看好了。」

愛如潮水 情歌代表作

隨著「愛如潮水」、「別怕我傷心」等歌曲陸續被聽見，張信哲很快成為華語樂壇最具代表性的情歌聲音之一，銷量、舞台與獎項一波波湧來，哲式情歌加上金曲歌王的肯定，將他一步步推上巔峰。但沒多久，他就遇上了現實轉折。

「那時我和Sony （當時的新力唱片，如今索尼 音樂）合約其實還沒滿，我就決定我不要待下去了，那是一個很奇妙的狀態，網路剛剛發達，唱片銷量受到很大的衝擊，之前一張專輯可以賣2、30萬甚至破百萬張，突然變成賣3、5萬張，唱片公司對這個數目絕對是不滿意的」。

網路興起、線上平台的出現讓傳統唱片兵荒馬亂，「他們已經無心好好做音樂，各種整頓、裁員 、合併，我一個案子開了兩年，前後換了好多組人馬給我，我卻一首歌都沒錄到」，工作延宕，一拖再拖之下，張信哲選擇不玩了。

離開體系，張信哲成立「潮水音樂」，自己獨立做音樂才知道，錄音是整個唱片工業裡最便宜的一環，買廣告、下宣傳預算才是最花錢的，而且還是無底洞。不過對他而言，最困難之處還是在取得商業跟所愛之間的平衡。

也許偶爾平衡沒抓好，市場會有不同聲音，但他仍持續嘗試，從2006年「做你的男人」那張專輯開始，他玩過中國風、嘻哈風、搖滾風，只因他不甘於只是賣弄情懷，「我有很多成名曲，但我不滿足於只是跟大家一起懷念青春，對我而言是浪費時間，如果我一直在做這種複製粘貼的東西 ，其實那只是出來騙錢」。

他坦言這些成名曲「名比較多，利不多」，「『愛如潮水』時我在滾石，基本是領新人約，當兵完回來也是新人約。」這反而變成他的一個訓練跟考驗。

因為那時候「愛如潮水」紅到不行，他又退伍了，身邊開始出現一些聲音，暗示他「可以拿翹了」，但爸爸阻止了那些蠢蠢欲動的煽風點火，「我爸爸給我一個很正的觀念，他說還是要尊重合約精神」。

那些經歷年代、至今傳唱度仍超高的歌曲，版權都沒有在張信哲身上，「我自己製作的第一張專輯是『寬容』，從那以後版權才是在我自己手上」，所以這些年他走遍大江南北巡演，唱的經典曲目，他是沒有版稅收益的。

經歷了版權、合約與市場的現實，他也漸漸明白屬於自己的節奏。

「我會盡量不讓自己過度消費聲音」。張信哲說，演唱會不會連著好幾天唱，「最多三場，其實兩場已經是我的極限了，還是希望在休息夠、狀態好的情況下再站上舞台。」