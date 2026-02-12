我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

首屆台灣娛樂電影獎 林柏宏、李李仁奪銀幕CP 「96分鐘」掃4獎

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林柏宏（左）、李李仁在「96分鐘」聯手抓炸彈客。（圖／華影影藝提供）
林柏宏（左）、李李仁在「96分鐘」聯手抓炸彈客。（圖／華影影藝提供）

第一屆「台灣娛樂電影獎」結果正式揭曉！「96分鐘」橫掃四獎、「大濛」奪感動口碑四冠王，「有病才會喜歡你」成年度約會電影，三部片獲得全民票選肯定。

林柏宏聽聞與李李仁因「96分鐘」搭檔演出獲得「年度銀幕CP搭檔」肯定表示：「李傑（李李仁『96分鐘』的角色名）好壞，但李仁哥我愛！謝謝大家支持，我會努力許願續集還有我們兩人一起出現！」也同時俏皮說：「很榮幸跟芸樺一起演出，她是最棒的女主角！但為什麼沒有入圍希望一起演男主角？ 我會救所有的人，跟我一起演的都可以活下來耶～」

一人摘下兩獎的李李仁則分享：「謝謝投票支持 『96分鐘』的觀眾朋友！對宋芸樺感到不好意思，搶走了林柏宏成為銀幕CP！也期待『96分鐘』真的能夠有續集！謝謝大家對台灣電影的支持。」

宋芸樺表示：「我一直相信，角色不是演出來而是被活出來的。希望未來的作品，都能透過有生命力的角色，帶我和觀眾一起去到不一樣的地方。謝謝『台灣娛樂電影獎』和所有參與投票的你們！期待我的下一部電影很快跟大家見面。」

榮獲「希望一起演男主角」的柯煒林回應：「謝謝大家，多謝各位的賞識，很幸福！遲下（粵語：之後）希望可以再到台灣拍戲跟大家碰面，cheers！」

陳以文憑藉「大濛」中的特務頭子范春獲得「年度反派獎」，他誠懇表示：「得到『年度反派獎』要謝謝所有觀眾們的包容體諒，2026年我繼續努力，期許在反派中昇華蛻變。」

第一屆「台灣娛樂電影獎」得獎名單

年度感動電影：「大濛」

最想推薦給別人：「大濛」

年度反派：「大濛」陳以文

希望一起演男主角：「大濛」柯煒林

年度銀幕CP搭檔：「96分鐘」林柏宏、李李仁

希望一起演女主角：「96分鐘」宋芸樺

希望下次演主角：「96分鐘」李李仁

敲碗續集：「96分鐘」

年度約會電影：「有病才會喜歡你」

評審團特別鼓勵獎：

票房獎：「96分鐘」 &「角頭-鬥陣欸」&「泥娃娃」

全家總動員獎：「進行曲」 &「乒乓男孩」

爆米花貢獻獎 ：「角頭-鬥陣欸」

開創精神獎：「96分鐘」

純愛戰士獎：生活飲料

柯煒林因電影「大濛」人氣三級跳。（圖／ lululemon提供）
柯煒林因電影「大濛」人氣三級跳。（圖／ lululemon提供）

投票

上一則

同門泰勒絲、郎朗 台灣小提琴家曾宇謙很珍惜緣分

下一則

微博之夜明星送禮 辛芷蕾獲讚最貼心 張凌赫小氣被罵翻

延伸閱讀

台灣娛樂電影獎 林柏宏、李李仁勇奪「年度銀幕CP」

台灣娛樂電影獎 林柏宏、李李仁勇奪「年度銀幕CP」
「人間芭比」瑪格羅比火力全開 連換51套禮服狂戀鮮肉男星

「人間芭比」瑪格羅比火力全開 連換51套禮服狂戀鮮肉男星
三上悠亞傳參演「降頭」電影 香港導演這麼說

三上悠亞傳參演「降頭」電影 香港導演這麼說
肖戰包場也沒用？ 徐崢新片「替身拳手」3天票房不到30萬

肖戰包場也沒用？ 徐崢新片「替身拳手」3天票房不到30萬

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃