張鈞甯好萊塢試鏡經驗 常錄到100次 每次錄到快吐血

記者廖福生／綜合報導
張鈞甯在片中化身女打仔。（圖／車庫娛樂提供）
張鈞甯在片中化身女打仔。（圖／車庫娛樂提供）

台灣女星張鈞甯與導演男友柯汶利合作新片「匿殺」，旗下藝人侯詠薰也加入演出，但即使是張鈞甯公司藝人，還是得靠試鏡爭取角色。張鈞甯坦言，所有公司藝人她都會給出試鏡建議，更自爆曾有過試鏡40幾次都沒上的經驗。

張鈞甯回憶起出道前第一支作品，是和温昇豪合作的超商公益廣告，當時試鏡了40次都沒有上：「我那時候問對方為什麼還要發我，他說因為很多人面試3、5次沒上就放棄了，但我被發了40次試鏡還每次都來。」最後張鈞甯試了44次才終於過關。

她更加碼分享好萊塢試鏡經驗，「他們會給妳英文台詞，我很多時候都是錄到100次」。張鈞甯還自爆男友柯汶利會幫她掌鏡，但每次都錄到快吐血：「他會錄到自己演給我看，但我覺得演得太誇張。」

此次「匿殺」是柯汶利繼「女心理師」、「默殺」後，再度與女友張鈞甯合作，他指出情侶一起工作關鍵不在關係，而在個性：「我們審美接近、彼此信任，出發點都是為了作品好，所以整個劇組很有凝聚力，創作過程很享受。」

張鈞甯在「匿殺」中飾演女警「方正楠」，有不少武打畫面，柯汶利透露角色是為張鈞甯量身打造，刻意顛覆性別設定，要求動作戲做到極致。兩人平常在家中也會聊劇本、角色互相給意見，「最有成就感的是從零開始討論，到最後角色被觀眾看見、肯定」。他也承諾未來只要有合適角色，一定會再找女友合作。

柯汶利再度與女友張鈞甯合作。（本報資料照片）
柯汶利再度與女友張鈞甯合作。（本報資料照片）

