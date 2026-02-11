廖峻3度中風 當年攜手澎澎征戰江湖 兩人再見面淚滿襟

我的頻道

記者葉君遠／即時報導
1993年時，廖峻(右)和澎澎錄閩南語專輯「熱銷話」。（本報資料照片）
73歲的廖峻三度中風，如今在台中家靜養，和他合作超過40年的老搭檔澎澎前去探望，他當場大哭說著抱歉，回憶相識多年、征戰江湖，她看了不捨，還不忘酸他，「他是我見過最小氣的人」。

澎澎說，去探廖峻時，他行動不便但意識清楚，因為沒有氣力，說話聲音極小，「一般人中風兩次就很嚴重了，他三次，如今只能躺在床上，對他來說是種折磨，我鼓勵他，他卻一直哭，這麼好的朋友，看了心裡難過」。

兩人當年闖蕩江湖，默契十足又般配，真沒在一起？澎澎大笑，「我認識他時，他已經結婚有三個小孩了，我也正在跟現在的老公談戀愛，所以絕不可能在一起，當時台上說說鬧鬧，下了台，他走他的、我走我的，只有要討論新的節目內容時，才會約喝茶碰面」。

澎澎說，「我們沒合作後，他除非有秀約，一年沒打過一次電話給我，我比較傳統，過年時會打給他拜年，我們就是這樣互動的。前幾年，他找我在臉書上直播，那時他二次中風，為了工作才又打電話給我，我從未問過為什麼，但心裡解讀是他不好意思打擾我」。

很難想像，兩人合作這麼多年賺進無數財富，他卻從未送過任何禮物給澎澎，包括一束花或一杯飲料。她說，「我每次去找他，都會帶一堆我親手做的壽司、熬的炕肉給他吃，幾十年的朋友，他連一杯咖啡都沒請過我，也從未送過我任何東西」。

廖峻三次中風後，澎澎去探望，他望著她淚下男兒淚，她不禁感傷，「看他哭，我也難過，就算現在，想起來我還是忍不住哽咽，打算過了元宵，我會從頭份去台中再看看他，人到這個年紀，真的要好好保養，我身體很好，至今沒得過COVID，平時連感冒也沒有」。

澎澎2021年去探望廖峻時，他已中風，但還可以到外面曬太陽。（圖／澎澎提供）
廖峻(右)和澎澎是脫口秀經典CP。（取材自臉書）
