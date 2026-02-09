S媽傳請律師和具俊曄爭遺產 小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

我的頻道

S媽傳請律師和具俊曄爭遺產 小S怒：造謠的人心思骯髒

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

記者林怡秀／即時報導
大S的紀念追思會上具俊曄(右二)全程陪著S媽（右）。(記者沈昱嘉／攝影)
大S的紀念追思會上具俊曄(右二)全程陪著S媽（右）。(記者沈昱嘉／攝影)

大S（徐熙媛）日前過世滿1周年，S媽（黃春梅）和具俊曄在金寶山互相扶持的畫面讓人印象深刻，但據「鏡週刊」報導，由於大S過世後，遺產繼承的第一順位是配偶具俊曄，S媽為了護住大S遺產，特別請來李靚蕾的律師團隊打官司爭產，S媽否認報導，表示「我痛恨打官司，勞民傷財」，小S也透過經紀人發聲了。

大S出道以來，經濟大權都交給S媽打理，一直到大S過世前，她都是向S媽伸手拿零用錢，而身為一線明星，大S的收入也相當可觀，年收入破億是常事，但大S對理財沒有觀念，所以房貸卡費都是S媽處理。

去年大S驟逝，名下龐大遺產的第一順位理應由具俊曄繼承，外傳S媽要求具俊曄放棄繼承權，但具俊曄也找律師維護自身利益，兩人表面上看來互動親暱，私下則暗潮洶湧，S媽對此回應「我痛恨打官司 勞民傷財」，否認報導。

小S則透過經紀人火大回應「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

