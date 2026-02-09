閃兵案後再重擊 陳柏霖遭踢出節目主持

我的頻道

記者陳穎／即時報導
陳柏霖過去形象和人氣都極佳。(本報資料照)
陳柏霖過去形象和人氣都極佳。(本報資料照)

陳柏霖近來風波不斷，繼去年10月捲入閃兵案後，演藝工作全面停擺，不僅代言、戲約全數喊卡，連他擔任董事長的「無敵影業」也一度傳出財務疑雲。如今再爆衝擊，根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行尋寶實境節目「出去一下 What A Trip」第二季已緊鑼密鼓展開籌備，但主持人名單中，確定沒有陳柏霖的名字。

「出去一下 What A Trip」第一季由陳柏霖搭檔黃宣主持，集結 i-dle 葉舒華、許光漢、桂綸鎂、新田真劍佑、APO、MILE 等高人氣卡司，遠赴紐西蘭拍攝，將解謎闖關、冒險旅遊與在地文化巧妙融合，畫面宛如電影般精緻，播出後口碑不俗，被觀眾譽為兼具溫度與正能量的療癒系綜藝。

首季反應熱烈，製作單位於去年11月宣布攜手新加坡新傳媒打造第二季，當時一度盛傳原班人馬回歸，由陳柏霖與黃宣再度聯手主持。兩人不按腳本、即興互動的freestyle風格深受觀眾喜愛，外界原本也相當期待再度合作。然而，隨著陳柏霖深陷閃兵案，遭檢方起訴並求刑2年8個月，演藝前途出現高度不確定性。據了解，節目團隊在評估風險後，已拍板決定第二季「不再安排陳柏霖參與主持」，等同正式將他排除在新一季名單之外。

陳柏霖過去多年事業順遂，戲約、代言接不完，直到閃兵案爆發後，人生急轉直下。更雪上加霜的是，他名下境外公司「無敵影業」近日也傳出疑遭友人掏空的消息。知情人士透露，陳柏霖平時甚少過問公司財務，近期才發現帳目異常；不過對於相關財務危機，其經紀人已出面嚴正否認。

不只事業受挫，感情與婚事同樣受到影響。去年5月，陳柏霖曾在紐西蘭皇后鎮搭乘雪地直升機，向交往13年的女友庭瑄浪漫求婚成功，原計畫於去年底完婚，卻因閃兵案爆發而全面延期。據悉，當地餐廳業者甚至曾越洋打聽婚禮是否如期舉行，相關預約至今仍未取消。

目前陳柏霖幾乎神隱，個人Instagram 停更在閃兵案爆發前4天，近期也未公開露面。據了解，他日前低調前往西班牙度假，暫時遠離壓力，不過是否與未婚妻同行？目擊者僅低調表示：「沒有看到。」

