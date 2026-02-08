「世紀血案」寇世勳道歉：盼中止電影後製 避免錯誤認知擴散

寇世勳出席電影「世紀血案」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

電影「世紀血案」改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，因未取得當事人林義雄及其家屬授權即展開拍攝，在尚未上映前便引發社會強烈反彈。隨著爭議延燒，多名主演陸續公開致歉，外界一度質疑未發聲的資深演員寇世勳「神隱」，對此，他於8日正式發文回應並致歉。

寇世勳在片中飾演司令汪將軍，為了角色做足功課，他在殺青記者會上表示，「讀了自傳、228事件、美麗島事件、林宅血案、電影『悲情城市』，全部都要研究透徹」。他表示，感受到劇本對人與事件的細膩描寫，他透露決定接演的重要原因：「我經歷過這個時代，這部電影給了大家一個機會了解真相，劇本沒有意識形態，言詞和內容都很有高度。」

寇世勳在聲明中坦言，自己因思慮不周，低估劇本在詮釋真人真事時，可能對社會產生的引導與偏頗影響。他也反省，成長背景與生活環境的局限，讓他忽略了在威權體制下，角色設定與歷史脈絡、意識形態之間難以切割的關聯性，「正是因為對這段歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致判斷上的不周全。」

寇世勳進一步表示，未來將更加嚴格要求自己，在接觸歷史題材時，必須更全面理解史實，並虛心學習身為演員在面對歷史創傷時所應承擔的社會責任。他也基於對受難者家屬基本權利的尊重，以及對歷史真相的敬畏，公開呼籲製作單位停止「世紀血案」的後續製作與傳播，「以避免錯誤認知持續擴散。」

針對此次事件所引發的風波，寇世勳身為演藝圈前輩，直言感到相當遺憾與抱歉，同時也懇請社會大眾，能給予一同參與演出的年輕演員更多反思、學習與修正的空間。聲明最後，他再次向林家及所有相關人士與家屬，表達最深切、誠摯的歉意。