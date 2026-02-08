稱世紀血案「沒這麼嚴重」 李千娜道歉 工作仍飛了

李千娜因輕率發言被罵爆，她發文道歉，片酬全數捐出。(記者沈昱嘉／攝影)

改編自台灣真實會事件「林家血案」的電影「世紀血案」，才剛舉辦殺青記者會，不料近日因劇組疑似未取得林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭撻伐。

其中，女星李千娜因在記者會上指「不是這麼嚴重」，瞬間遭到網路「出征」，連帶影響其他工作。文總宣布「WE ARE 我們的除夕夜」節目將進行調整，稍早李千娜自己透過Instagram宣布取消3月13日在高雄的「2026櫻花季」演出。

她表示：「我在片中飾演個雜貨店老闆娘，最終為了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。除了檢討和接受所有的批評，我將把「世紀血案」的全數片酬捐贈給慈林基金會，希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。」

風波爆發後，包含主演的簡嫚書、楊小黎以及夏騰宏、黃河等多名參加演出的演員接連發文道歉，表達對事件的歉意與反省。主演之一的簡嫚書，稍早在社群媒體 上發文：「最初受邀出演一名追查真兇的虛構記者角色，我當時很單純地認為，此作品是在當事人同意的前提下進行發聲。現在知道事情完全不是我想的那樣單純。」

另一主演、女星楊小黎在片中飾演幫助追查真相的助手，她發表千字道歉文中提到，自己直到殺青記者會，才得知劇組未取得家屬授權。她表示，合約內容明確載明「已取得合法拍攝授權」，最終得知電影竟未獲家屬同意，讓她相當震驚。