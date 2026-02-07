我的頻道

談楊丞琳話題太尷尬… 許瑋甯四兩撥千斤 避而不談

記者趙大智╱綜合報導
許瑋甯開心分享心情。（記者林士傑／攝影）

41歲許瑋甯與大3歲邱澤婚後育有1子Ian，她在台北書展出席新書「寫進時間的故事」活動，被問想對10年前自己說什麼時，一度因情緒觸動，哽咽了幾秒說不出話。而敏感的楊承琳話題，她略微尷尬卻也機警：「這私底下再聊，不要成為標題。」

許瑋甯10年前尚未受金鐘、金馬肯定，曾出國精進表演，拚命撕掉混血花瓶或是誰的女友標籤，一路以來，她對家人感情始終深刻，所以最想告訴自己，「關於愛的人，再多做一點，讓對方知道你真的在乎」，阿姨、爺爺走了，傷口大到至今都未癒合結痂。

兒子Ian最近會扶著東西站立，還規定許瑋甯一定要看著他，需要鼓勵的模樣非常可愛。老公邱澤對兒子也給滿情緒價值，總是不停的誇，那是否也如此這般對老婆？許瑋甯笑了：「一定要的吧。」

新書中收錄許瑋甯私密日記，她一度掙扎「要不要這麼誠實」？其實她國中時就常被家人輪流偷看，為此甚至貼心寫過一本開放給家人看的日記，但寫個幾天就累了，不過她跟家人間原本就沒什麼大秘密。

至於情書，則因為留著也不會再看，所以都扔了。念舊的她也會留著學生時期傳的紙條，那也包括「華岡五人幫」裡的楊丞琳？由於她倆是邱澤前後任，這問題太尷尬，見過場面的許瑋甯不著痕跡的帶過了。邱澤倒是沒出現在新書中，她笑說現在寫日記已數位化，都是用手機記錄當下所感。

許瑋甯 邱澤 楊丞琳

