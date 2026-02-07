替身墜樓意外 傅孟柏怒轟劇組：沒預算跳什麼跳

金鐘視帝傅孟柏大罵，「沒預算就不要跳」。（本報資料照片）

台灣民視8點檔「豆腐媽媽」發生替身演員蘇德揚墜樓意外，在急診室吐4大袋血一度收病危通知，還進加護病房（ICU）。影片曝光他從約4尺高的高台往後掉落，金鐘視帝傅孟柏氣炸大罵：「預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳！」

醫生診斷蘇德揚創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折，牙齒受損、全身多處挫傷。蘇德揚未婚妻Rena出面，說他非常恐慌，不知道為何身體不能動，完全忘記發生什麼事，住院17天，已離開ICU進普通病房。

事發後，Rena和民視在保險 方面產生認知落差，對於蘇從事危險工作是「保險黑名單」，因此民視只能採用團保，Rena疑惑回應：「我們1周前才去泰國 旅遊，保險都正常，為何是黑名單？」

Rena控訴民視一開始僅派助理探視，包了6千元(台幣，以下同，約190美元)紅包，態度不積極，也未正面道歉。外傳她求償600萬元(約19萬美元)，她強調「沒有要求任何金額」，透露民視除了看護費用外，已付清醫療費 ，總共約莫9萬元左右(約2850美元)。

民視表示，對拍攝意外深感遺憾，事發當下劇組第一時間將傷者送醫治療，公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助。劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。