吳佩慈追憶大S 意外揭露「婚姻不快樂期」私密約定　

大S （徐熙媛）已辭世一年，親友出席了由具俊曄 親自設計的大S紀念雕像揭幕儀式，演藝圈好友也持續以各自的方式追憶她。好友吳佩慈在IG發文，分享一段兩人之間鮮為人知的小故事，字裡行間滿是思念與不捨，感動不少網友。

吳佩慈透露，當大S第一段婚姻開始不快樂時，曾半開玩笑、半認真地對她說過一句讓她至今難忘的話。大S當時表示，若有一天吳佩慈也不快樂，兩人可以「重組家庭」，由她出去工作賺錢當爸爸，吳佩慈則在家照顧孩子當媽媽。突如其來的提議讓吳佩慈哭笑不得，立刻回應：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」一句玩笑話，也成了兩人深厚情誼的見證。

雖然這個「重組家庭」的計畫最終沒有實現，但吳佩慈感性表示，大S後來也找到了畢生摯愛，而這段對話卻讓她深刻感受到，彼此早已是能在低谷時互相依靠的存在。她哽咽寫下：「所以我失去的，豈是一個好朋友而已啊！」

最後吳佩慈以「美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐」來形容大S，並深情喊話「永遠愛妳！」短短數行文字，道盡多年姐妹情，也讓外界再次看見大S生前留給身邊人的溫暖與力量。

大S雕像揭幕儀式結束，有報導指出具俊曄也將離開台灣，返韓和媽媽姊姊相聚。

台灣農曆新年將至，大S的紀念追思會也圓滿完成，而具俊曄的未來動向，據S家親友透露，具俊曄已在台灣待了1年，雕像是他送給大S最後的禮物，也留給S家親友一個慰藉，能和大S完美的告別，以及姜元來和始源跨海陪伴，讓具俊曄的心情好很多，農曆新年具俊曄留在台灣的機會不大，應該會回韓國陪媽媽和姊姊一起過年。

此外，南韓KBS「名人生老病死的祕密」節目日前特別赴台拍攝大S特輯，日前節目正式播出，揭露了大S當時在日本 突猝逝的細節。外界疑惑為何節目能報導的這麼詳細，製作單位才透露是由具俊曄授權轉述。

節目中也找來了耳鼻喉科醫師來解析大S猝死的原因。更整理出大S在1月29日跟著家人前往日本旅遊，第一天起就出現低燒和身體不適的情況，當時被認為只是感冒，大S在飯店休息還去泡了溫泉。醫師認為，這對本身就有二尖瓣脫垂心臟病的她來說是致命的選擇，因為溫泉會增加血管壓力，給已經虛弱的心臟帶來沉重負荷。

隨後被送往急診室的大S被診斷出患有肺炎併發症。還發生了致命的誤判，服用退燒藥後體溫下降，家人誤以為病情好轉。但醫生指出「對於慢性基礎疾病患者，高燒後體溫下降並非康復，而是免疫系統放棄與病毒抗爭並投降的危險訊號。」這也是當時醫師建議轉往大醫院的原因。大S當時希望能回家，於是家人準備好回國機票，但在2月2日下午前往機場途中發生了心跳停止。雖被送往附近醫院搶救了14小時，最終仍回天乏術。