國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

記者李姿瑩／即時報導
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

「國民姐夫」AKIRA和具俊曄，最近各自接受電視節目訪問，畫面曝光呈現截然兩種不同情緒。具俊曄至今走不出喪妻之痛，受訪時泣不成聲；AKIRA則分享他和林志玲的跨國情緣，以及在台灣分公司擔任社長的心情，臉上盡是幸福笑容。

南韓KBS節目「名人生老病死的祕密」日前特別赴台拍攝特輯，回顧具俊曄與大S重逢後共結連理，卻因為大S病逝，讓他從天堂跌落，至今已經守在大S的墓前整整1年。

影片來源：KBS 셀럽병사의 비밀

製作單位在金寶山取景時，因為天候不佳，本以為具俊曄不會現身，沒想到他風雨無阻，還是帶著祭拜物品來陪伴愛妻。他狀態不好，沒有上鏡打算，只提到自己無論如何還是要來，哽咽說道：「熙媛躺在那裡，她比我更辛苦。」

主持人張度練透露，具俊曄無法長時間回答任何問題，一開口就是哭，幾乎「所有回應都是眼淚」。因此節目中僅能呈現具俊曄坐在金寶山，癡癡看著平板上面的照片，以及他跪地祭拜行禮、向其他弔唁遊客致意的畫面。

如果大S沒有離開，具俊曄現在肯定和AKIRA一樣都是幸福的台灣女婿。AKIRA日前上「人生最棒的餐廳」，分享自己與國際名模林志玲的愛情故事，也暢談在LDH愛夢悅台灣分公司擔任社長的心情，提到不少台日文化差異。

和林志玲結婚成為他人生的轉捩點，AKIRA表示，當時他對於何時結婚、何時公開相當苦惱，放浪兄弟中也只有HIRO已婚，根本無人可請教。林志玲卻告訴他「根本不存在什麼時機」，正如同愛情也不分時機一樣，一句話點醒夢中人，也突顯出太太的智慧。

AKIRA開心暢談自己和林志玲的跨國情緣。（取材自X／@jinseisaiko1...
AKIRA開心暢談自己和林志玲的跨國情緣。（取材自X／@jinseisaiko1）

具俊曄 林志玲 大S

上一則

整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」

下一則

央視馬年春晚第3次大聯排 李現紅西裝搶鏡 劉濤也來了

