我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

戲說從頭╱風田放閃日本妻 招認求婚「超日常」

記者趙大智╱綜合報導
鍾瑶（左）與風田在戲中演出跨國CP 。（圖／彼此影業提供 ）
鍾瑶（左）與風田在戲中演出跨國CP 。（圖／彼此影業提供 ）

在台發展的日本藝人風田，回歸「何百芮的地獄戀曲」飾演鍾瑶男友，兩人終於展開同居生活，連演2季的鍾瑶對拍攝過程非常喜愛，更直呼希望變成長壽劇，繼續拍第3季、第4季，「有時候和劇中的角色一起活著，就像身邊真的有了這樣的生命存在，是陪伴是療癒，有時也會變成自己真實的一部分」。

風田大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，也分享兩人在拍戲空檔時常聊天，聊起彼此的愛情故事與感情觀，讓他發現鍾瑶的個性和Vivian相當相似，都是俏皮又活潑的類型。他也提到，近日上架兩人為宣傳節目一同完成的YT特別企畫，在士林逛街重溫影集中的浪漫氛圍，「那天明明是鍾瑶是來賓，輕鬆玩就好，但最後很像她當主持人在訪問我」。

這支特別企畫也讓影集中的跨國CP再度合體逛街、互搭穿搭，被粉絲笑稱是現實版「地獄古著戀曲」，話題持續延燒。談到感情，風田在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達。

他分享自己與圈外女友的結婚過程相當日常，「我直接就問我們什麼時候結婚，所以不算真正的求婚」，但也坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主，「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見。」

孫可芳與詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」談起姐弟戀，也冒著可能被好姐妹發現的風險私下偷偷來，沒想到旁人竟開始對兩人起疑心。孫可芳提到姊弟戀，表示丈夫劉冠廷也比自己年紀小一歲，所以自己完全不在意女大男小，「但我還是比較喜歡有一點社會經歷的男生，所以有些男生實際年齡很大，但還是感覺沒經歷過什麼人生大事」，所以孫可芳一點也不排斥，「但一定要個性合得來」。

詹懷雲則說自己個性一直很被動，「可能因為會害怕受傷吧哈哈哈，但有時候也覺得自己該主動點，因為想要爭取的不管是人、事、物，總是得付出點努力才能獲得」。

風田（左）歡迎鍾瑶（右）蒞臨他的 YT頻道特企「地獄古著戀曲」。（圖／彼此影業提...
風田（左）歡迎鍾瑶（右）蒞臨他的 YT頻道特企「地獄古著戀曲」。（圖／彼此影業提供）
鍾瑶（左）登上風田YT頻道特別企畫一起宣傳。（圖／彼此影業提供）
鍾瑶（左）登上風田YT頻道特別企畫一起宣傳。（圖／彼此影業提供）
孫可芳（左）與詹懷雲大玩姐弟戀，戲外不在意「女大男小」。（圖／彼此影業提供 ）
孫可芳（左）與詹懷雲大玩姐弟戀，戲外不在意「女大男小」。（圖／彼此影業提供 ）

日本

上一則

觀影說劇／鄭家穎新片查貪汙 與好友黃宗澤反目成仇

下一則

劉亦菲逛街被拍 網讚糊圖也驚艷：五官清晰度像開了4K

延伸閱讀

寒流續襲 日本多地恐現警報級大雪

寒流續襲 日本多地恐現警報級大雪
「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠
日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地
回鄉過年變成吉祥物 「雙囍」劉冠廷忙跟全村合照

回鄉過年變成吉祥物 「雙囍」劉冠廷忙跟全村合照

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)

吃不慣德國食物… 梁朝偉拍「寂靜的朋友」 自爆天天吃冰淇淋

2026-01-24 07:00

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」