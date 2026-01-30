戲說從頭╱風田放閃日本妻 招認求婚「超日常」

鍾瑶（左）與風田在戲中演出跨國CP 。（圖／彼此影業提供 ）

在台發展的日本 藝人風田，回歸「何百芮的地獄戀曲」飾演鍾瑶男友，兩人終於展開同居生活，連演2季的鍾瑶對拍攝過程非常喜愛，更直呼希望變成長壽劇，繼續拍第3季、第4季，「有時候和劇中的角色一起活著，就像身邊真的有了這樣的生命存在，是陪伴是療癒，有時也會變成自己真實的一部分」。

風田大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，也分享兩人在拍戲空檔時常聊天，聊起彼此的愛情故事與感情觀，讓他發現鍾瑶的個性和Vivian相當相似，都是俏皮又活潑的類型。他也提到，近日上架兩人為宣傳節目一同完成的YT特別企畫，在士林逛街重溫影集中的浪漫氛圍，「那天明明是鍾瑶是來賓，輕鬆玩就好，但最後很像她當主持人在訪問我」。

這支特別企畫也讓影集中的跨國CP再度合體逛街、互搭穿搭，被粉絲笑稱是現實版「地獄古著戀曲」，話題持續延燒。談到感情，風田在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達。

他分享自己與圈外女友的結婚過程相當日常，「我直接就問我們什麼時候結婚，所以不算真正的求婚」，但也坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主，「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見。」

孫可芳與詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」談起姐弟戀，也冒著可能被好姐妹發現的風險私下偷偷來，沒想到旁人竟開始對兩人起疑心。孫可芳提到姊弟戀，表示丈夫劉冠廷也比自己年紀小一歲，所以自己完全不在意女大男小，「但我還是比較喜歡有一點社會經歷的男生，所以有些男生實際年齡很大，但還是感覺沒經歷過什麼人生大事」，所以孫可芳一點也不排斥，「但一定要個性合得來」。