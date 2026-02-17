2025演藝圈5大震撼 大S猝逝令人惋惜 金秀賢男神形象毀

大S因流感猝逝，魂斷異鄉。(取材自微博)

2025年演藝圈有開心，也有震驚，還有更多的遺憾，#MeToo燒了兩年餘，兩對相關藝人在2025年離婚，閃兵案則扯出近20個男藝人事業全毀要為自己的人生負責，而大S 、方大同、坣娜、顏正國相續離世則讓人惋惜長嘆，歲末年終，讓我們回顧這風風雨雨悲喜交雜的一年。

1.大S、方大同、坣娜、顏正國 離世

大S去年2月和家人赴日本旅遊，因流感猝逝，妹妹小S悲痛欲絕，停工八個月後，她選擇在2025年金鐘獎舞台上公開露面，並拿下綜藝節目主持人獎，畫面感動全場。

方大同去年病逝，享年41歲。(圖／賦音樂提供)

大S離開沒多久，金曲歌王方大同離世，2010年他因患氣胸數度住院，2025年2月病逝，享年41歲，死訊3月才公開。工作室表示方大同過去五年以積極態度面對病痛，最終平靜離世。

「好小子」顏正國10月突爆出死訊，老婆證實他去年11月確診肺腺癌晚期，仍堅強對抗病魔到最後一刻。同樣因為肺腺癌去世的還有坣娜，她2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12月確診為肺腺癌第4期，醫師當時預估她僅剩8至12個月的生命，但她以堅強的意志與從容的態度對抗病魔，最終於2025年10月14日在老公懷中離世。

金秀賢淚訴否認逼迫金賽綸。(記者林雅恩／攝影)

2.金秀賢 男神形象破滅

韓星金賽綸 去年2月16日被朋友發現在家中身亡，隨後親屬爆料金秀賢在她未成年時就交往，導致金秀賢形象大傷。金秀賢方最初強烈否認並提告反擊，然而金賽綸家屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」頻頻提出證據，金秀賢只能承認兩人確實曾交往一年多，但時間點始於金賽綸成年後。

金秀賢召開記者會聲淚俱下道歉，但他不承認在感情和經紀公司債款方面迫使金賽綸走上絕路。而後金賽綸家屬和橫豎研究所的攻擊又被質疑不實，雙方陷入各說各話，輿論也不再一面倒。目前兩造仍在進行法律戰，但金秀賢男神形象破滅，已丟光所有代言和工作。

王大陸因閃兵案出庭應訊。(本報資料照片) 陳柏霖日前因閃兵案遭檢調查辦。(本報資料照片)

3.17男藝人 遭查閃兵案

王大陸去年2月爆出試圖閃兵卻遭檢調查辦，3月隨即入伍，但事件持續發酵，不僅牽連自身，也意外扯出一長串男藝人遭上銬拘提調查。繼陳零九、「棒棒堂」威廉遭調查後，第三波調查再度擴大，波及廖允杰（小杰）、修杰楷、陳柏霖、「Energy」張書偉及謝坤達等人，影響人數多達17人。

近期包含阿達、薛仕凌在內的多位藝人陸續主動到案自首，最後獲准交保；檢方目前對王大陸以「偽造文書罪」求刑一年，其餘涉案藝人則面臨2年8月求刑。本想年底和交往13年女友庭瑄結婚的陳柏霖如今計畫生變，阿虎失業淡出演藝圈，大根已入伍當兵，棒棒堂和Energy都宣布工作停擺，這波燒下來演藝圈中箭者眾。

江祖平歷經性騷案後，漸漸走出陰霾。(圖／民視提供)

4.江祖平 控高層兒性騷

一直在三立電視台拍八點檔的江祖平去年8月突拋出「女星遭電視台體制內的男士下藥拍裸照性侵」文章，輿論炒了多日後，才坦承她就是女星本人，並逼出下藥者是在公司裡擔任FD(現場導演)的男友龔益霆，其父則是位高權重的資深副總龔美富。此時各界炸鍋，紛紛評論權力對等的議題，最後龔美富一起下台，電視台被波及，遭網路公審。時隔三個月，江祖平日前在Threads分享釜山旅行照片，恢復笑容的她氣色頗佳。

黃子佼(右)最終跟孟耿如離婚。(取材自臉書)

5.黃子佼和孟耿如 離婚

多對當年各界祝福的佳偶最終在路口走丟，楊千霈2016年和紡織業小開洪家傑交往19天便宣布閃婚，婚後育有二女，去年1月她突然在社群發出離婚聲明，證實兩人結束八年的婚姻關係。

一向恩愛的大牙和羽球教練老公阿廖師結婚五年，攜手共度黑人陳建州性騷風波，不料8月宣布離婚。大牙說，是夫妻間「很多東西不見了，但也不知道從哪裡找回來」。

而黃子佼和孟耿如，在#MeToo案發生時，孟也不離不棄，但拍的戲被網暴後刪減，工作全無。黃子佼則深陷官司，在聲明中寫下「失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業」，證實兩人已離婚，令人不勝唏噓。

另外，「棒棒堂」小煜的五年婚也告吹，表示夫妻協議許久，和平分開。