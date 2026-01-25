趙學煌癱瘓26年走了 追思會花系列帥照曝光 楊貴媚哭紅眼

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
趙學煌生前因車禍造成下半身癱瘓。（本報資料照片）
趙學煌生前因車禍造成下半身癱瘓。（本報資料照片）

台灣資深演員趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，10日凌晨病逝，享壽70歲，25日上午家屬於台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」舉行追思會，靈堂前滿滿的鮮花，趙學煌意氣風發的帥照笑看人生，場面莊重、溫馨，不少演藝圈好友前來致意送最後一程，寇世勳和兒子寇家瑞、翁家明、李亞明、王淑娟都到場致哀，楊貴媚雙眼紅腫送別老友。

趙學煌2000年在北京發生重大車禍傷及頸椎，導致下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力亦嚴重衰退，去年因肺炎不斷進出醫院，11月底泌尿系統併發腦炎被送進加護病房數月不治。趙學煌因車禍造成 癱瘓，但26年來，家人陪伴對抗病魔，尤其妻子蔡秋蓉是他的初戀，結婚超過40年不離不棄，以及2個女兒無微不至的照顧和關懷。

儘管病痛纏身多年，趙學煌依舊對表演充滿熱情，導演梁修身曾邀他演出「再見，忠貞二村」，劇中詮釋因八二三砲戰，導致半身不遂的連長角色，他也憑精湛演技角逐金鐘視帝，雖未能奪獎，但事後梁修身補送特製金鐘獎座，送給心目中永遠的男主角。

今天氣晴，是個適合遠行的日子，趙學煌追思會上，昔日合作過的演員來送行，包括寇世勳、楊貴媚、李天柱、王淑娟、寇世勳兒子寇家瑞、張永正、翁家明、李亞明、梁修身到場。追思會以天主教彌撒儀式進行，場面莊嚴溫馨，90年代最美主持人崔麗心、章永華、蔣黎麗、黃文豪、張永正、楊峻榮、楊光友、寇世勳等都送上花籃致意。

楊貴媚出席趙學煌追思會。（記者沈昱嘉／攝影）
楊貴媚出席趙學煌追思會。（記者沈昱嘉／攝影）

