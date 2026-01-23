齊豫將在北流開唱… 挑戰佛曲、福音歌 自勉不退休
齊豫去年展開「風采依舊．在」巡演，宣布5月9日移師台北流行音樂中心(北流)，正在構思專屬台北的限定曲目，她說：「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英語作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富。」
其實這是她出道47年以來，唯一舉行超過2個城市以上的巡演，票房、體力對她都是考驗，「穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關」。
談到近來很夯的點歌橋段，齊豫則直言非常掙扎，深怕場面無法像其他歌手那般熱鬧，倒是認為台語歌曲不難，歡迎粉絲上社群留言點歌。她也談到只要世界需要、歌迷願意聆聽，自己會隨時做好準備，沒有退休計畫。
另外，曾背負龐大債務的玉女歌手范怡文浴火重生，近來推出新歌「優雅」，全心投入「玩家玩音樂」演唱會彩排。她說自美國返台的女兒成為重要支柱，當自己處於忙碌又充實的狀態，更能體會優雅來自於內心的穩定，「優雅不是逞強，也不是完美，而是在每一個角色與責任之間，找到適合自己的呼吸方式」。
