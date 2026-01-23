齊豫將在北流開唱… 挑戰佛曲、福音歌 自勉不退休

齊豫歡迎粉絲上網留言點歌。（圖／滾石唱片提供）

齊豫去年展開「風采依舊．在」巡演，宣布5月9日移師台北流行音樂中心(北流)，正在構思專屬台北的限定曲目，她說：「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英語作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富。」

其實這是她出道47年以來，唯一舉行超過2個城市以上的巡演，票房、體力對她都是考驗，「穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關」。

談到近來很夯的點歌橋段，齊豫則直言非常掙扎，深怕場面無法像其他歌手那般熱鬧，倒是認為台語歌曲不難，歡迎粉絲上社群留言點歌。她也談到只要世界需要、歌迷願意聆聽，自己會隨時做好準備，沒有退休 計畫。