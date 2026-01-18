蔡依林「PLEASURE」確定過審 央視肯定：巨蟒象徵生生不息的哲學概念

蔡依林站在蛇頭上，腳上是平底鞋。（凌時差提供）

Jolin蔡依林 的全新巡演「PLEASURE」去年12月30日起至今年1月1日連續3天於台北大巨蛋一連舉辦3場演出，9億打造的高規格舞台與完整敘事概念，不僅被外界讚譽刷新華語歌手演唱會天花板，更掀起娛樂圈熱烈討論。不過部分章節、道具卻遭少數大陸網紅過度質疑為「宗教宣傳」，餘波盪漾。

被扭曲的歪風，近日終於被官方導正。大陸中央廣播電視總台旗下官方帳號「央廣夢想」日前於抖音 公開肯定「PLEASURE」演唱會的藝術完成度與文化深度，一番話形同為演唱會正名，也間接平息外界質疑。該帳號更同步透露，Jolin此次巡演大陸場次已正式獲批，顯示演唱會並未受到相關爭議影響，後續行程可望順利展開。

央廣夢想在貼文中也指出，「PLEASURE」是近年華語流行演唱會中少見、兼具視覺震撼與文化內涵的作品，舞台設計巧妙結合多重東方意象與傳統美學，展現高度成熟的製作水準。官方評論更強調，此次演唱會並非單純追求感官刺激，而是試圖透過舞台語言傳遞更深層的思想脈絡。

針對舞台核心設計，央廣夢想進一步解析開場貫穿全場的「巨蟒」意象，認為其象徵生生不息的哲學概念，並可對應中國神話中女媧所代表的靈蛇形象，帶有強烈的文化隱喻。這樣的東方神話符號，亦與蔡依林作品「美杜莎」所延伸的西方神話母題相互呼應，形成中西神話在當代舞台交會與對話。

透過靈動流轉的舞台結構與視覺敘事，「PLEASURE」成功將不同文化背景下的神話象徵轉化為流行音樂語境中的藝術表達，因此獲得官方與市場的雙重肯定。