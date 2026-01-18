網質疑「鼻子黑掉了」 謝金燕不忍了 2句話嗆爆

謝金燕遭到網友質疑「鼻子黑掉」，親上火線解釋是曬傷妝。（取材自Instagram）

謝金燕（姐姐）上個月剛過51歲生日，近日在社群分享演出影片，保養得宜的外型引發粉絲暴動，尤其110公分修長美腿更是讓人稱羨，網友讚爆「真是自律！怎麼可以都沒變老」。無論是網友的好評或者質疑，親民的她均一一回覆留言，親上火線回應網友「鼻子黑掉了」的指控。

影片中的她在台上飆唱「含淚跳恰恰」，遭網友質疑「鼻子很像黑掉了」，暗指她動手腳，對此姐姐親自解釋「那是曬傷妝加雀斑，黑你的頭啦」，被其他網友虧口氣好凶，她再度發聲：「後面有加個鬼臉應該有緩和一點，姐的態度得拿出來，但也要保持幽默，畢竟留言的人也挺幽默的。」

而姐姐的修長美腿幾乎零贅肉，歸功於私下勤做運動，且每餐只吃七分飽，雖對麻辣鍋情有獨鍾，但會自備果醋加上新鮮辣椒當成沾醬，防止身材走樣。除了維持穠纖合度的線條，她只要沒工作就是穿長褲宅在家裡，免於遭到蚊蟲叮咬，還有另類的防撞功效，避免美腿撞傷。