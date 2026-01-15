「康熙來了」停播10年 蔡康永感性發文：慶幸曾陪伴你

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
與小S(左)合作「康熙來了」停播滿10年，蔡康永(右)感性發文引發大批粉絲共鳴。(圖／中天提供)
綜藝節目「康熙來了」停播10年，主持人蔡康永近日在社群回顧節目最後一集，「應該是我主持生涯哭最慘的一集吧」，向觀眾感性喊話「慶幸曾經那樣陪伴你」。

蔡康永、小S(徐熙娣)主持的綜藝節目「康熙來了」播出近12年，陪伴許多人走過青春歲月。蔡康永在社群上發文，表示「節目最後一集在10年前的今天播出」，回憶當時主持哭很慘，「應該是我主持生涯哭最慘的一集吧」，同時曬出節目片段截圖，圖中小S向他吐露過去未曾放棄主持「康熙」的原因「是因為你的關係，我才想留下來。」

「康熙來了」雖已停播，但在短影音熱潮下，節目片段仍獲得極高點擊率。蔡康永坦承大部分集數他都沒看過，這些年看到的都是別人分享的片段，「每次都看得我哈哈大笑，彷彿我根本不在現場。」

蔡康永透露，寫這段發文時候，正在看「黑白大廚2」冠軍賽，看到眼眶含淚，「聽故事永遠都令我開心、感動」，表示如同每個時代，今晚世界上還是有許多人在受苦，「我只好更加珍惜光是因為聽故事，就能大哭大笑的時光」，再感性向「康熙來了」的觀眾喊話，「真慶幸曾經那樣陪伴你」。

