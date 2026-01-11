F3賣肌…五月天阿信被嫌棄 突「掏出真心」示愛對象曝光

五月天阿信(左二)繼續加入周渝民(左起)、吳建豪、言承旭展開巡演。（相信音樂提供）

五月天 阿信繼續加入F3，跟言承旭、吳建豪跟周渝民9日起在大陸成都舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，對比3人應歌迷起鬨大秀肌肉，包緊緊的阿信遭到周渝民調 侃，直指：「我覺得問題在你身上。」

阿信下一秒就向歌迷討拍，喊話「初代團員又在欺負我了」，接著允諾若能唱到80歲，應該就練好胸肌了，相當幽默。他談到成都口味重辣，演出內容會依據「辣」度調整，言承旭邊唱邊嗨到脫外套，阿信笑說：「才唱2首你們就這樣，我怕唱到第3首你們褲褲都脫了。」隨後也熱情地解開外套，言承旭見狀衝上前試圖解開阿信的上衣，吳建豪、周渝民連忙出手助陣，讓阿信直搖頭喊不行。

他們高唱動人金曲「流星雨」之外，各自規劃了Solo橋段，率先登場的吳建豪一連獻唱「Dance Until We Die」等6首新歌，中間抱著吉他扭腰、臀的動作被歌迷封為「奪命三搖」，讓全場尖叫不斷。周渝民讓歌迷搶先聽到新歌「誰給我的勇氣」，並安排劇中劇的方式呈現歌曲，所有觀眾瞬間進入獨一無二的「仔仔宇宙」。

阿信很開心結識了3位新兄弟，預告每場歌單都會小驚喜，唱到「洋蔥」時告白：「在舞台上我很害羞，穿太少會不自在，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你們看清楚我所有的心。」