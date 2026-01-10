「聽海湧」朱宥丞「13歲入伍」 奪金鐘一個爽字：證明沒走錯路

我的頻道

記者趙大智／即時報導
朱宥丞拒絕「內耗」。（《Bella儂儂》雜誌提供）

17 歲的台灣藝人朱宥丞去年以「聽海湧」奪下金鐘獎迷你劇最佳男配角，他戲齡已長達12 年。在陽光青少年的外表之下，身上卻帶著一股與年齡不相符的沉穩氣場，思路清晰、邏輯分明，訪談間甚至會讓人一度忘記他是高中生。然而，當被如此形容時，他卻立刻笑著否認：「沒有啦！在同齡人面前，我可能也是個屁孩！」

朱宥丞是Bella儂儂1月號雜誌封面人物，受訪時表示「我閒下來反而會有壓力，會心慌」，同時兼顧課業與拍戲早已是生活的常態。他並不覺得自己失去了童年，反而認為身邊為了補習、考試而焦頭爛額的同學，其實過得也不比他輕鬆，於是更提醒自己要把事情做好，「大家都在不同的領域努力，沒有什麼好不平衡的。」

自認很「神經大條」，卻讓他在片場的高壓氣氛中保持穩定。12 年來，片場陪著他長大，劇本、鏡頭、走位，構成了他最熟悉的童年記憶，他說：「雖然每一個新角色都要重新尋找狀態，但那個工作流程我真的太熟悉了。」這份從容，讓他能心無旁騖地專注在表演本身。

翻開朱宥丞的從影經歷，不難發現他多半飾演的是主要角色的「童年時期」。對此，他坦言：「當然會想要擁有一個完整的角色，但這不能急。」他展現出超乎年齡的理解力：「業內常說，小孩跟動物最難拍，所以我也能理解，為什麼不容易以小孩為主角。」

他不太抱怨，有時候拍童年時期的戲就只有幾場，也拿不到完整劇本，沒辦法知道角色的全貌，他就專注的把參與的部分演好，慢慢等機會。「聽海湧」中的「德仔」，是他少數真正擁有完整故事線的角色。原本並非鎖定由他出演，卻在因緣際會下落到他手中。翻開劇本，一口氣看完五集後，他被故事的重量深深震撼：「這個故事好難過，但是好猛。」這一次，他終於不再只是演「誰的小時候」，而是一個在戰爭殘酷中被迫長大的、完整而立體的靈魂。

拍攝時朱宥丞才13 歲，卻在劇組經歷了一場紮實的「新兵訓練」。為了飾演日軍中的台籍戰俘監視員，他從持槍姿勢、大部份解、立正敬禮，到聽懂日語口令，甚至連彈藥盒、S 腰帶的穿戴方式都學得一清二楚。而劇中不少高難度場面，包括跳海與水中掙扎，他也幾乎都親自上陣。即便部分鏡頭有後製輔助，在特製水域拍攝仍是對體力與意志的雙重考驗。他特別提到導演孫介珩對歷史考究的堅持，從槍枝型號、戰俘營植物，到服裝混搭都極為講究。「明明才13 歲，卻像已經入伍過一次了。」他笑著形容這段辛苦卻難忘的經驗。

拿下金鐘獎後，朱宥丞的第一個反應是直率的「爽」，但他隨即補充，這份喜悅並不是因為覺得自己「無敵了」，而是一種「路沒有走錯」的安心感。「這是一個很美的紀念，證明我這12 年來的努力是被看見的。」

也正因如此，他成了一個拒絕「內耗」的人。戲被剪掉、覺得自己某場表現不夠好，他都不會反覆糾結：「戲都播了，就像打翻的牛奶，想再多也沒用，下次改進就好。」這樣的豁達同樣延伸到鏡頭之外，訪談中看似沉穩的小大人，一放學和哥們聚在一起，「我們不講話，看起來都像猴子」。

朱宥丞13 歲時曾在劇組經歷一場紮實的「新兵訓練」。（《Bella儂儂》雜誌提供
朱宥丞13 歲時曾在劇組經歷一場紮實的「新兵訓練」。（《Bella儂儂》雜誌提供）

