阮經天與小20歲女友低調回飯店 遠距戀情被直擊

阮經天的感情狀況備受關注。（取材自微博）

金馬影帝阮經天的感情動向向來備受關注，去年便傳出他與一名年紀相差約20歲的年輕女子交往，但雙方始終相當低調，未曾被拍到同框畫面。如今大陸狗仔終於捕捉到兩人同框畫面，43歲的阮經天被直擊與該名女子一同返回飯店，戀情首度曝光於鏡頭前。

阮經天身高約184公分，女方高䠷修長，僅比他矮半顆頭，氣質亮眼。兩人一前一後進入飯店後，阮經天又短暫離開，返回室外向朋友取回雪鞋，顯示此行應為滑雪度假行程。整體互動自然低調，未有過多親密舉動，但仍引發外界高度關注。

據了解，兩人已交往超過一年，屬於橫跨台灣、韓國與大陸的遠距離戀情。女方目前就讀韓國名校，家境背景相當優渥，過去曾多次飛往台北與阮經天相聚，甚至短暫同住男方豪宅數周；阮經天也曾為此多次前往韓國，或與女友一同出國旅行，感情發展穩定。

女方過去在社群平台上經常分享性感美照，擁有不少追蹤者，不過在戀情傳出後，她已關閉Instagram帳號，並刪除多數好友與相關貼文，作風轉趨低調。外界普遍認為，這與阮經天一向不愛曝光私生活的個性有關。

知情人士透露，阮經天偏好相處自在、不過度黏人的伴侶，而女方因學業關係長時間居住韓國，正好符合他對感情「保持距離、低調經營」的期待。去年耶誕節期間，阮經天曾被目擊現身日本 北海道二世谷滑雪、泡溫泉，也曾遭網友野生捕捉行蹤。