張榕容「手把手」嚴教李進良愛女：以後不必靠胡瓜

記者趙大智／綜合報導
張榕容童星出身，對新演員如何進入狀況頗有心得。（記者沈昱嘉／攝影）
台灣演員張榕容衝著跟温昇豪「從小一塊長大」交情，除了接演「整形過後」，還身兼醫療顧問李進良愛女Emma（李曼唯）表演指導，根本是手把手教，而且嚴格。張榕容告訴Emma：「妳跟別人不一樣，什麼都會被放大，要做就要做到好。」

張榕容與歌手老公紀佳松結婚13年，女兒12歲讀七年級，對孩子也會這麼凶嗎？她秒回：「她沒演戲，不用。」自認是童星出身，小時走了歪路，如果後輩願意聽，就可以少走一些冤枉路，也希望Emma好好表演，有朝一日出來，可以不用跟外公胡瓜、媽媽小禎、爸爸李進良有太多連結。

雖然温昇豪看著Emma長大，劇中也演父女，但他為了避免尷尬，也要配合劇情，所以刻意保持相當距離，不太教戲，都交給張榕容處理。張榕容知道新演員往往專注表演，會忽略聲音，因此建議Emma進錄音室重新配音，每一句都精雕細琢，「我第一次陪她錄了4個鐘頭，第二次換導演一句一句磨」。

張榕容當童星時沒人指導，但她對自己要求極度嚴格，「如果回想時發覺自己當時在打混，打死都無法接受」，也會為每個角色做很多設計，避免重複。像她就非常喜歡「楊雅頌」醫師這個角色，嘴超賤，說不了謊，有點亞斯柏格症。

外界常解讀「整形過後」根本是李進良的人生故事，他先前已解釋是整個醫美產業的故事。張榕容也不認為是，以往她都從新聞上看他，接演後才真正認識這個人，她說：「我認識的阿良雖然嘴很賤，其實是很溫柔的人，很替患者著想。」不否認自己跟温昇豪演的醫生多少都有點李進良的影子在。

張榕容（右）於公於私都提點Emma。（圖／六魚文創提供）
