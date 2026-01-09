我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

蕭煌奇曬戒宣布結婚 老婆模樣曝光 網驚：原來就是她

記者梅衍儂╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣歌手蕭煌奇宣布結婚。（圖／華納音樂提供）
台灣歌手蕭煌奇宣布結婚。（圖／華納音樂提供）

台灣歌手蕭煌奇宣布結婚，他曬出和老婆手指戴上婚戒的照片，甜蜜指數破表。外界好奇妻子身份，據悉她是圈外人，和蕭煌奇交往1年多。而有網友發現，去年7月陪著蕭煌奇現身五月天大巨蛋演唱會的女子，似乎就是她。

49歲的蕭煌奇無預警先在社群媒體上宣布結婚，並透過經紀公司聲明表示，他完成登記，正式成為人夫。

蕭煌奇去年7月在五月天演唱會上現身觀眾席，阿信下台和他互動，蕭煌奇當場獻唱「你是我的眼」，當時身旁的藍衣女子貼心拿起手機為蕭煌奇記錄一切。而今他在社群媒體公開喜訊：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」不少網友挖出當時的片段，好奇當時他身邊的女子是否就是老婆。對此，經紀公司沒有回應。

蕭煌奇去年7月在五月天台北大巨蛋演唱會現身，一旁藍衣服女孩被網友認為就是他妻子。...
蕭煌奇去年7月在五月天台北大巨蛋演唱會現身，一旁藍衣服女孩被網友認為就是他妻子。（圖／相信音樂提供）

蕭煌奇去年繳出豐盛成績單，不僅參加世壯運奪下金牌；國語專輯「沒事的」第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出全新台語專輯「做一個惜情軟心的人」，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20周年演唱會「朋友你現在好嗎?」。

蕭煌奇和另一半前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。

社群媒體 五月天

上一則

隨張杰熱舞 謝娜被酸像大媽 霸氣回應了

下一則

麥特戴蒙為「奧德賽」減重 自曝高中後就沒那麼瘦過

延伸閱讀

王鶴棣演唱會邀趙露思… 「棣欣引力」CP粉氣炸 掀大規模脫粉

王鶴棣演唱會邀趙露思… 「棣欣引力」CP粉氣炸 掀大規模脫粉
蕭煌奇老婆正面照曝光…去年7月現身五月天演唱會

蕭煌奇老婆正面照曝光…去年7月現身五月天演唱會
金曲歌王蕭煌奇宣布結婚 另一半戒指照曝光

金曲歌王蕭煌奇宣布結婚 另一半戒指照曝光
蔡依林不忍了…巡演被扯邪教 出道26年首度點名告酸民

蔡依林不忍了…巡演被扯邪教 出道26年首度點名告酸民

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低