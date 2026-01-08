蔡依林不忍了…巡演被扯邪教 出道26年首度點名告酸民

我的頻道

記者梅衍儂／綜合報導
蔡依林台北大巨蛋三場「PLEASURE」巡迴演唱會剛落幕。(記者沈昱嘉／攝影)
蔡依林台北大巨蛋三場「PLEASURE」巡迴演唱會剛落幕。(記者沈昱嘉／攝影)

天后蔡依林(Jolin)最新「PLEASURE」巡迴演唱會在台北大巨蛋3場演唱會剛落幕，網路上卻出現網友近期頻繁針對蔡依林專輯及演唱會概念「七宗罪」發表不實宗教解讀，惹得蔡依林的合作主辦單位也不忍了，巡演官方微博大動作發聲明，將對惡意人身攻擊的網友追究法律責任，這也是蔡依林出道26年以來首度針對酸民提告，引發歌迷熱烈支持。

網友斯理亞(帳號celialiang)日前在小紅書發布影片指出，蔡依林「PLEASURE」演唱會的舞台視覺符號，為邪教、光明會等陰謀論象徵，引發網友熱議。對此主辦單位點名網友「斯利亞」惡意曲解演唱會內容、散布不實言論，已委託律師蒐證提告。歌迷一片叫好，直呼「終於硬起來了」、「出道至今首次」。

蔡依林砸9億台幣打造巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具，演唱會震撼12萬名粉絲。故事的開端由Jolin化身成「天空花園裡女孩」，站在天平兩端與祭司對望，接著神祕音樂響起，主舞台大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，當觀眾誤以為Jolin會出現在公牛戰車上，沒料到她旋即頭戴「愉悅與苦痛」的雙面頭盔，變身「欲望守護者」，出現於「恆星舞台」下方的「靈魂之柱」圓陣。

音樂一停，Jolin脫下華麗外袍變身「大地精靈」，接著響起「SEVEN」樂章，Jolin直接宣告「PLEASURE」人間樂園正式開啟。隨後她騎上30公尺「欲望巨蟒」登上3層樓高環繞高唱「美杜莎」，然後反轉延伸舞台連唱「D.I.Y.」、「I'M NOT YOURS」2首歌曲，4萬觀眾完全嗨到失控。短短10分鐘的開場秀，也被封為「史上最狂開場」。

台北演唱會結束後，她將開啟中國大陸巡演，要唱進深圳、廈門、長沙、重慶等14城市，不過有大陸博主擷取片段、附上煽動性文字，指內容有「不當隱喻」，相關說法在社群平台擴散。

工作室怒批此舉是「惡意曲解、編造虛假資訊」，已嚴重損害藝人形象與演出團隊聲譽。事件爆發後，有網友翻出「斯利亞」過往爭議發文，發現該網友曾多次以激烈言論批評國際科技品牌，包括批評黃仁勳的輝達(NVIDIA)Logo和蘋果公司的logo都跟邪教有關。

因此蔡依林合作單位「永稻星」發出聲明，強調對這樣的行為「零容忍」，並對於涉事的社群帳號已經留下證據，通知平台刪除侵權內容，也呼籲大眾要有獨立思考的能力。

蔡依林在演唱會中騎上30公尺巨蟒。(圖／凌時差音樂提供)
蔡依林在演唱會中騎上30公尺巨蟒。(圖／凌時差音樂提供)

蔡依林 黃仁勳 台大

蔡依林出道26年首度告黑粉 網民遭起底曾批黃仁勳是邪教

周蕙健康亮紅燈 笑稱「早睡早起」要向蔡依林多多看齊

五月天關注蔡依林…阿信摔傷飆唱6場 身體狀況曝光

近2900萬美元創造「演唱會天花板」 蔡依林：追求被激活感

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

