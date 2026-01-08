蔡依林不忍了…巡演被扯邪教 出道26年首度點名告酸民

蔡依林台北大巨蛋三場「PLEASURE」巡迴演唱會剛落幕。(記者沈昱嘉／攝影)

天后蔡依林 (Jolin)最新「PLEASURE」巡迴演唱會在台北大巨蛋3場演唱會剛落幕，網路上卻出現網友近期頻繁針對蔡依林專輯及演唱會概念「七宗罪」發表不實宗教解讀，惹得蔡依林的合作主辦單位也不忍了，巡演官方微博大動作發聲明，將對惡意人身攻擊的網友追究法律責任，這也是蔡依林出道26年以來首度針對酸民提告，引發歌迷熱烈支持。

網友斯理亞(帳號celialiang)日前在小紅書發布影片指出，蔡依林「PLEASURE」演唱會的舞台視覺符號，為邪教、光明會等陰謀論象徵，引發網友熱議。對此主辦單位點名網友「斯利亞」惡意曲解演唱會內容、散布不實言論，已委託律師蒐證提告。歌迷一片叫好，直呼「終於硬起來了」、「出道至今首次」。

蔡依林砸9億台幣打造巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具，演唱會震撼12萬名粉絲。故事的開端由Jolin化身成「天空花園裡女孩」，站在天平兩端與祭司對望，接著神祕音樂響起，主舞台大 批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，當觀眾誤以為Jolin會出現在公牛戰車上，沒料到她旋即頭戴「愉悅與苦痛」的雙面頭盔，變身「欲望守護者」，出現於「恆星舞台」下方的「靈魂之柱」圓陣。

音樂一停，Jolin脫下華麗外袍變身「大地精靈」，接著響起「SEVEN」樂章，Jolin直接宣告「PLEASURE」人間樂園正式開啟。隨後她騎上30公尺「欲望巨蟒」登上3層樓高環繞高唱「美杜莎」，然後反轉延伸舞台連唱「D.I.Y.」、「I'M NOT YOURS」2首歌曲，4萬觀眾完全嗨到失控。短短10分鐘的開場秀，也被封為「史上最狂開場」。

台北演唱會結束後，她將開啟中國大陸巡演，要唱進深圳、廈門、長沙、重慶等14城市，不過有大陸博主擷取片段、附上煽動性文字，指內容有「不當隱喻」，相關說法在社群平台擴散。

工作室怒批此舉是「惡意曲解、編造虛假資訊」，已嚴重損害藝人形象與演出團隊聲譽。事件爆發後，有網友翻出「斯利亞」過往爭議發文，發現該網友曾多次以激烈言論批評國際科技品牌，包括批評黃仁勳 的輝達(NVIDIA)Logo和蘋果公司的logo都跟邪教有關。