我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

最新聲明曝光 曹西平後事將遵從他生前最後這遺願

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人曹西平(左)不幸猝逝，圖為他與父親曹培芳。(本報系資料照片)
藝人曹西平(左)不幸猝逝，圖為他與父親曹培芳。(本報系資料照片)

曹西平上月29日在家中猝逝，享壽66歲，曹西平生前放話和曹家手足已經決裂，唯一的乾兒子Jeremy獲得曹西平三哥曹南平授權，負責處理曹西平身後事，而曹南平也從國外趕回台灣送弟弟最後一程，家屬表示希望曹西平後事以不驚擾外界為原則，低調進行。

致 各位關心四哥的朋友及媒體先進：

針對資深藝人、我們最敬愛的四哥（曹西平先生）告別儀式之籌備進度，治喪委員會與家屬經充分溝通，現正式對外發布以下聲明：

一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助

四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願

為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規畫，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。

三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調

四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。

四、 呼籲與致意

再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。

治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明

2026年1月8日

曹西平 澳洲 哥大

上一則

曾18次上春晚…鞏漢林參演微短劇 稱「再短也是劇」

下一則

江宏恩罕曬全家合照同框名廚弟 網驚：基因太強

延伸閱讀

曹西平曾嘆「沒家人」 黃鐙輝連3年陪過年

曹西平曾嘆「沒家人」 黃鐙輝連3年陪過年
手足若棄繼承也輪不到乾兒子 律師：曹西平遺產恐歸國庫

手足若棄繼承也輪不到乾兒子 律師：曹西平遺產恐歸國庫
曹西平暗戀30年？陳亞蘭：若早知道可能會考慮

曹西平暗戀30年？陳亞蘭：若早知道可能會考慮
有圖有真相 吳慷仁、曹西平組團經典照曝光

有圖有真相 吳慷仁、曹西平組團經典照曝光

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包