周蕙健康亮紅燈 笑稱「早睡早起」要向蔡依林多多看齊

記者梅衍儂╱綜合報導
周蕙身體因為壓力大出狀況。（圖／群石國際提供）
周蕙身體因為壓力大出狀況。（圖／群石國際提供）

台灣歌手周蕙這一年來忙翻，出差商演、巡演加上製作專輯，壓力大到身體出狀況，體檢報告更出現不少紅字，免疫系統失調，連手掌心都起紅疹。

她去年下半年忙於新專輯「Where X 走」收歌與製作，長時間高度投入工作下，身體一直處於緊繃狀態，加上壓力累積，免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免。

周蕙幾乎每2個月就抽血檢查一次，持續追蹤相關指數。隨著專輯製作告一段落，並於去年底數位專輯正式上架，她的心理與身體的狀態才逐漸放鬆，目前各項指數已回到正常範圍。現階段周蕙採取中西醫並行的方式調養身體，整體狀況正穩定恢復中。至於醫師再三叮囑的「早睡早起」，周蕙則笑說：「這件事，可能還需要再向蔡依林多多看齊。」

新專輯「Where X 走」她擔任音樂監製，坦言歷經事業低潮與至親離世的重擊，才真正明白「唯一能依靠的人是自己」。這次的「走」，不是逃離，而是將重心拉回自身，走向更燦爛的下一幕。她更以「薛丁格的貓」為隱喻，傳達行動即是最好時機的信念，認為唯有跨出步伐，當下才會成為最好的時刻。

