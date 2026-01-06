陳漢典、Lulu婚紗照曝光「綜藝感沒了」富士山前見證愛情

陳漢典和Lulu在富士山前見證愛情。(圖／天地合娛樂提供)

台灣主持人陳漢典、Lulu去年10月20日正式登記結婚，這幾天他們趁著跨年 工作空檔一一把喜帖寄給親友，作為新年驚喜。如今他們的婚宴確定於1月25日舉行，婚紗照一併於今日曝光，在富士山 河口湖前見證他們的愛情。

Lulu身穿Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，低胸唯美純白禮服宛若「湖中女神」，依偎在身著英挺帥氣西裝的陳漢典旁完美演繹婚紗時尚。而兩人在天公作美頂著豔陽、並在清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝，不僅被眾人稱讚「人品爆發」，「太陽與山」的映襯更內藏兩人濃情密意喜帖的「幸福密碼」，陳漢典透露：「因為 Lulu 是個性比較『E』人的 Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

兩人在拍攝五天的過程中，不僅遇到天公作美遇到五天大晴天，更天天看到「富士山爺爺」露臉，彷彿像為這對新人互許終身「加持」，讓拍攝出一系列的浪漫婚紗照美到不可思議；兩人坦言在拍攝前完全沒有討論要做任何動作，僅靠著親友們的「花式稱讚」及攝影師的簡單指導就自然而然地完成拍攝，鶼鰈情深的模樣溢於言表，可說默契十足。

正因為拍攝出太多奇蹟美照，讓兩人靈機一動，決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜！」至於婚禮上的婚紗樣式及尺度，Lulu透露屆時將同樣會穿著 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，更以「優雅兼具性感」六字預告，「絕對會讓大家驚豔」。

提及會決定到富山拍攝的原因，而提及會決定遠赴日本 富士山拍攝婚紗的原因，陳漢典與Lulu也不約而同給出了超浪漫、又極具畫面感的答案；陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，他笑說：「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」一句話把愛情比喻成世界級地標，溫柔又踏實，甜度瞬間破表。

而對於自稱是「富士山發燒友」的Lulu來說，富士山更像是一段陪伴她多年的心靈座標，她透露，大約九年前第一次到日本自助旅行時，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得自己很幸運。」她也坦言其實往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。