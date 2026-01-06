我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

陳漢典、Lulu婚紗照曝光「綜藝感沒了」富士山前見證愛情

記者李姿瑩／即時報導
陳漢典和Lulu在富士山前見證愛情。(圖／天地合娛樂提供)
陳漢典和Lulu在富士山前見證愛情。(圖／天地合娛樂提供)

台灣主持人陳漢典、Lulu去年10月20日正式登記結婚，這幾天他們趁著跨年工作空檔一一把喜帖寄給親友，作為新年驚喜。如今他們的婚宴確定於1月25日舉行，婚紗照一併於今日曝光，在富士山河口湖前見證他們的愛情。

Lulu身穿Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，低胸唯美純白禮服宛若「湖中女神」，依偎在身著英挺帥氣西裝的陳漢典旁完美演繹婚紗時尚。而兩人在天公作美頂著豔陽、並在清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝，不僅被眾人稱讚「人品爆發」，「太陽與山」的映襯更內藏兩人濃情密意喜帖的「幸福密碼」，陳漢典透露：「因為 Lulu 是個性比較『E』人的 Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

兩人在拍攝五天的過程中，不僅遇到天公作美遇到五天大晴天，更天天看到「富士山爺爺」露臉，彷彿像為這對新人互許終身「加持」，讓拍攝出一系列的浪漫婚紗照美到不可思議；兩人坦言在拍攝前完全沒有討論要做任何動作，僅靠著親友們的「花式稱讚」及攝影師的簡單指導就自然而然地完成拍攝，鶼鰈情深的模樣溢於言表，可說默契十足。

陳漢典和Lulu在富士山前見證愛情。(圖／天地合娛樂提供)
陳漢典和Lulu在富士山前見證愛情。(圖／天地合娛樂提供)

正因為拍攝出太多奇蹟美照，讓兩人靈機一動，決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜！」至於婚禮上的婚紗樣式及尺度，Lulu透露屆時將同樣會穿著 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，更以「優雅兼具性感」六字預告，「絕對會讓大家驚豔」。

提及會決定到富山拍攝的原因，而提及會決定遠赴日本富士山拍攝婚紗的原因，陳漢典與Lulu也不約而同給出了超浪漫、又極具畫面感的答案；陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，他笑說：「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」一句話把愛情比喻成世界級地標，溫柔又踏實，甜度瞬間破表。

而對於自稱是「富士山發燒友」的Lulu來說，富士山更像是一段陪伴她多年的心靈座標，她透露，大約九年前第一次到日本自助旅行時，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得自己很幸運。」她也坦言其實往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。

陳漢典和Lulu在富士山前見證愛情。(圖／天地合娛樂提供)
陳漢典和Lulu在富士山前見證愛情。(圖／天地合娛樂提供)

富士山 日本 跨年

上一則

壓力爆表健康亮紅燈 台歌手周蕙「手掌心」起紅疹

延伸閱讀

陳漢典Lulu喜帖曝光…婚宴日期地點「全都藏不住了」

陳漢典Lulu喜帖曝光…婚宴日期地點「全都藏不住了」
Lulu和陳漢典婚期終於曝光了 經紀人發聲回應

Lulu和陳漢典婚期終於曝光了 經紀人發聲回應
南韓「水彈女王」權恩妃高雄跨年 嘴饞想吃小籠湯包

南韓「水彈女王」權恩妃高雄跨年 嘴饞想吃小籠湯包
Lulu喊台詞：我懷孕了 陳漢典笑回：等很久了

Lulu喊台詞：我懷孕了 陳漢典笑回：等很久了

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？