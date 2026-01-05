壓力爆表健康亮紅燈 台歌手周蕙「手掌心」起紅疹

周蕙分享身體近況。(圖／群石國際提供)

台灣歌手周蕙這一年來忙翻，出差商演、巡演加上製作專輯，壓力大到身體出狀況，體檢報告更出現不少紅字，免疫系統失調，連手掌心都起紅疹。

她去年下半年正處專輯收歌與前期製作的關鍵階段，長時間高度投入工作，讓身體長期處於緊繃狀態，加上壓力累積，免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免，發作時相當不適。

為了密切掌握身體狀況，那段期間周蕙幾乎每2個月就抽血檢查一次，持續追蹤相關指數。隨著專輯製作告一段落，並於2025年底數位專輯正式上架，心理與身體的狀態也逐漸放鬆，目前各項指數已慢慢回到正常範圍。現階段周蕙採取中西醫並行的方式調養身體，整體狀況正穩定恢復中。至於醫師再三叮囑的「早睡早起」，周蕙則笑說：「這件事，可能還需要再向蔡依林 多多看齊。」

新專輯「Where X 走」她擔任音樂監製，坦言歷經事業低潮與至親離世的重擊，才真正明白「唯一能依靠的人是自己」。這次的「走」，不是逃離，而是將重心拉回自身，走向更燦爛的下一幕。她更以「薛丁格的貓」為隱喻，傳達行動即是最好時機的信念——唯有跨出步伐，當下才會成為最好的時刻。

周蕙還邀請 icyball 冰球樂團主唱合作，最終將包含首發單曲〈走〉在內的四首歌曲交由昭權製作，量身打造嶄新的大女主音樂語言。周蕙笑稱，這次為了音樂「I 人轉 E」，本身就是一次重要的「出走」。