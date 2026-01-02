方大同過世近1年 葛仲珊曝他托夢留話 一句話聞者秒淚崩

葛仲珊（右）與魏如萱暢聊新專輯。（圖／Hit Fm提供）

葛仲珊到魏如萱節目廣播節目宣傳新專輯「soul.food 靈食」，魏如萱表示看到新聞報導，葛仲珊在低潮期間喪失五感，聽感、味覺、嗅覺等等通通都不見，心疼說：「明明我們都有在聯絡，妳怎麼都沒有講？」葛仲珊透露：「我只想要好起來。」不想人家可憐她，更不想可憐自己。

魏如萱聽完新專輯後，認為葛仲珊有種失而復得、重新蛻變的感覺，光從專輯封面就可以感受到，以前是很有態度的氣勢皇后，這張專輯完全展現靈魂，變漂亮變柔和了。葛仲珊提到，這張專輯大家也都說不一樣，因為失去，現在很珍惜每一種感覺，以前太忙碌，沒有注意到生活中的小細節，自從五感恢復後，很呵護每一刻她擁有的瞬間，深怕一不小心又失去。

葛仲珊說，這張專輯寫給未來的自己，她不知道未來是否會再發生這樣的情況，但聽到這張專輯，至少可以鼓勵自己曾經走出來過，也相信自己肯定會再次克服。魏如萱好奇，症狀恢復後，有沒有不同的感受，對於一切更加敏銳？葛仲珊透露，創作部分很神奇，頭頂像是接了天線，靈感整個被打開，訊息一直進來，葛仲珊形容：「我好像一個容器，接受信號後，天線的另一端就像有一個靈魂不停灌輸，我就把音樂輸出！」

而提到天線，葛仲珊說，她也有接受到一個美麗的靈魂出現在她夢裡，就是方大同，「大同來託夢，留了一些靈感給我」，她跟他在夢裡頭聊了一下，葛仲珊到現在還清楚記得，她最後問了方大同一題：「會不會後悔沒有後代？」大同回答：「不會，我的音樂就是我的後代！」這句話讓葛仲珊有很大的啟發，她從沒想過她的音樂、專輯也可以是她留給世界的後代，葛仲珊很欣慰地說，那現在方大同有10個小孩在這世界上。