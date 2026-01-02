我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

復刻「神鵰俠侶」林佑星隔10年同台舊愛嘆：大鵰也變老鵰

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
相隔十年的神鵰俠侶。（圖／三立提供）
相隔十年的神鵰俠侶。（圖／三立提供）

林佑星與璟宣再度同框，勾起觀眾滿滿回憶。璟宣近期加入三立八點台劇「百味人生」演出，意外與林佑星展開全新對手戲，也讓兩人繼「世間情」後，時隔十年再續戲劇緣分。不同於過往的歡喜冤家設定，這次在「百味人生」中，兩人飾演一段「前男女朋友」關係，再度重逢卻情感糾結，璟宣甚至刻意閃躲林佑星，為劇情增添不少張力。

回顧當年合作「世間情」，林佑星與璟宣曾飾演夫妻，兩人在劇中搞笑互嗆、火花十足，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女，誇張又荒謬的演出成為經典名場面，更被網友封為「最強迷因組合」。璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「廚神鵰俠侶外，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得當時兩人臨時要玩一場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面，林佑星還特別把鼻孔清好乾淨，「要不然我才不敢亂戳」。

林佑星也笑憶：「很多小劇場其實都是我想的。」他坦言，從「世間情」殺青到現在，兩人已經整整十年沒有正式合作，「十年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在。當年大鵰也變老鵰了。」日前拍外景時，他還對璟宣打趣說：「上次看到妳，就是十年前拍外景的時候。」這次再同台演出，兩人情感依舊熟悉，戲裡卻呈現出「我很愛她、為她付出，但她不領情」的拉扯關係，讓他直呼相當過癮。

談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演」。也預告如果這次在「百味人生」中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。

不過，這次角色設定也與過去不同。林佑星自嘲「年紀比較大了」，還特地蓄起鬍子，笑說：「黏上鬍子就要正經了！」因此喜感發揮空間相對受限。但他也坦言，自己其實最喜歡演誇張一點的喜劇角色，「因為最好玩的時候，就是對手接不住。」

他更爆料，常有演員私下詢問他下一場怎麼演，他也會大概說個方向，但笑說：「實際演出會不會一樣，我自己也不敢保證。」十年後再度同框，從歡喜冤家到情感拉扯，林佑星與璟宣的再合作，不僅勾起老觀眾的青春回憶，也為「百味人生」注入全新看點，後續發展備

被璟宣（右）戳鼻孔前，林佑星會特地洗乾淨。（圖／三立提供）
被璟宣（右）戳鼻孔前，林佑星會特地洗乾淨。（圖／三立提供）

台劇

上一則

「最美妃子」張嘉倪帶2兒迪士尼跨年 網：像封面人物走丟在樂園…

延伸閱讀

黃曉明自曝救過劉亦菲的命 她回應：恩情會記一輩子

黃曉明自曝救過劉亦菲的命 她回應：恩情會記一輩子
黃少祺寒流拍落水戲失溫 臨演拖上岸竟失手驚險瞬間曝光

黃少祺寒流拍落水戲失溫 臨演拖上岸竟失手驚險瞬間曝光
重溫黃金時代…周潤發宴請近百TVB老友 坐地合照超親切

重溫黃金時代…周潤發宴請近百TVB老友 坐地合照超親切
從「小籠包」進化「餃子大王」 陳妍希神回應網友笑翻

從「小籠包」進化「餃子大王」 陳妍希神回應網友笑翻

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭