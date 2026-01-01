阿妹回家鄉台東跨年 無預警獻上新歌：為失憶媽創作

張惠妹(右四)坐鎮台東，與持修(右起)、桑布伊、A-Lin、戴愛玲、Saya、葛仲珊、琟娜VERNA在後台玩得很開心。(圖／台東縣政府提供)

天后張惠妹(阿妹)坐鎮家鄉台東跨年 ，無預警釋出新歌，並在倒數前驚喜登台，與A-Lin同台飆唱「連名帶姓」，至截稿前現場突破10萬人次。眾星輪番獻唱，氣氛歡樂無比，其中范曉萱選唱故友大S 作詞的「我要去哪裡」，象徵大S相伴跨年，讓演出藏有滿滿感動。

打頭陣的玖壹壹連唱多首金曲，接棒的葛西瓦唱到「心跳動」時，導播驚喜放送後台畫面，只見阿妹和妹妹張惠春(Saya)、A-Lin、持修、葛仲珊、戴愛玲等開心合照，引爆全場尖叫。同時接下台北跨年的玖壹壹行程緊湊，一下台火速上車，並在警察協助下開道直衝機場。

壓軸演出的阿妹早早到場監督，當李英宏把「台北直直撞」歌詞改成「台東直直撞」，阿妹和A-Lin、戴愛玲在後台尬舞，一連串的彩蛋讓觀眾不想錯過台上的每分每秒。葛仲珊帶著愛犬「小潘」登台，透露是牠陪伴自己戰勝憂鬱症，懷抱感恩的心迎接新年。

不同於其他跨年晚會，阿妹精心調度嘉賓合作，成為獨家限定演出，Saya、戴愛玲跟桑布伊的「火」、「你是我的花朵」等原民金曲段落熱力滿滿，台下合唱聲響遍台東。至於推薦台東什麼私房景點？Saya偷渡 介紹姊姊張惠妹跟男友Sam新開的希拉海，笑說「上網查聽說很厲害」。