「獻給我好姐妹」 范曉萱跨年選唱大S作詞歌曲暖哭全場

范曉萱選唱故友大S作詞的「我要去哪裡」。（取材自臉書）

天后張惠妹（阿妹）出手，親率10組藝人站上台東跨年 晚會舞台，眾星輪番獻唱，氣氛歡樂無比。其中范曉萱選唱故友大S 作詞的「我要去哪裡」，象徵大S相伴跨年，讓演出藏有滿滿感動。

這是范曉萱&100%樂團初次登上台東跨年，她難掩興奮心情，唱完「Why 」一曲後，她說剛剛看到有人舉牌寫「今天我生日」、「我是單身」，於是在台上祝福大家生日快樂，接著為觀眾送上鮮少演唱的「失敗的Man」。

在演唱「我要去哪裡」前，范曉萱感性表示這是在每座城市都會唱的作品，「我非常欣賞這首歌的作詞人（大S），今天也把祂帶到台東跟你們一起，獻給我最愛的好姐妹」，暖舉感動全場。

此外，她還準備了剛發行的新歌叫「過客」，喊話全場閉上眼睛、沉澱自我，「這是我第一次在舞台上演唱，好好看看我們的過去，生命中有甚麼樣的過客，謝謝這些過客造就了我們」，祝福大家能遇到更多美好過客。

她跟持修驚喜對唱「氧氣」，接著演唱「管他什麼音樂」時，阿妹與眾星待在後台隨著節奏搖擺，跟她隔空熱舞。持修則一連演唱「有一說一」、「到底你是要不要我啦」共八首歌曲，表示不是自己不愛說話，是想帶來更多的歌送給全場。