我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄贈金與正「禁忌的禮物」 北韓禁忌被打破背後玄機？

法式吐司新作法變成鹹味早餐 也可加入亞洲風味

「獻給我好姐妹」 范曉萱跨年選唱大S作詞歌曲暖哭全場

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
范曉萱選唱故友大S作詞的「我要去哪裡」。（取材自臉書）
范曉萱選唱故友大S作詞的「我要去哪裡」。（取材自臉書）

天后張惠妹（阿妹）出手，親率10組藝人站上台東跨年晚會舞台，眾星輪番獻唱，氣氛歡樂無比。其中范曉萱選唱故友大S作詞的「我要去哪裡」，象徵大S相伴跨年，讓演出藏有滿滿感動。

這是范曉萱&100%樂團初次登上台東跨年，她難掩興奮心情，唱完「Why 」一曲後，她說剛剛看到有人舉牌寫「今天我生日」、「我是單身」，於是在台上祝福大家生日快樂，接著為觀眾送上鮮少演唱的「失敗的Man」。

在演唱「我要去哪裡」前，范曉萱感性表示這是在每座城市都會唱的作品，「我非常欣賞這首歌的作詞人（大S），今天也把祂帶到台東跟你們一起，獻給我最愛的好姐妹」，暖舉感動全場。

此外，她還準備了剛發行的新歌叫「過客」，喊話全場閉上眼睛、沉澱自我，「這是我第一次在舞台上演唱，好好看看我們的過去，生命中有甚麼樣的過客，謝謝這些過客造就了我們」，祝福大家能遇到更多美好過客。

她跟持修驚喜對唱「氧氣」，接著演唱「管他什麼音樂」時，阿妹與眾星待在後台隨著節奏搖擺，跟她隔空熱舞。持修則一連演唱「有一說一」、「到底你是要不要我啦」共八首歌曲，表示不是自己不愛說話，是想帶來更多的歌送給全場。

大S 跨年

上一則

長澤雅美元旦宣布與電影導演結婚 「我們將彼此扶持」

延伸閱讀

拚親情不拚煙火 菲律賓人跨年歡樂依舊

拚親情不拚煙火 菲律賓人跨年歡樂依舊
紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新

紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新
千人冒雨「邊哭邊跨年」 蔡明亮一段話惹哭現場

千人冒雨「邊哭邊跨年」 蔡明亮一段話惹哭現場
台中跨年晚會空拍機墜落 蕭敬騰台上開唱險遭砸

台中跨年晚會空拍機墜落 蕭敬騰台上開唱險遭砸

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？