千人冒雨「邊哭邊跨年」 蔡明亮一段話惹哭現場

「愛情萬歲」導演蔡明亮、李康生、楊貴媚穿著雨衣準備和大家一起倒數。(國家影視聽中心提供)

延續前年(2024)吸引3000名觀眾齊聚大安森林公園、寫下「一邊哭一邊跨年 」特殊紀錄的感動盛況，影視聽中心2025年再度於跨年夜打造別具意義的迎新活動，邀請導演蔡明亮攜手演員李康生、楊貴媚重返現場，並將放映規模全面升級，在加大版戶外銀幕上，帶來今年9月甫於威尼斯影展 完成世界首映的「愛情萬歲」4K數位修復版，舉行歷史性的亞洲首映，陪伴觀眾在眼淚與共鳴中迎接2026年。

「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」被譽為全球前所未見的跨年形式，不以煙火與狂歡為主軸，而是強調「不用勉強一定要快樂」的情緒出口，讓觀眾在電影中釋放壓抑、獲得療癒，也逐漸成為台灣獨有的文化風景。由於去年人潮超出預期，今年主辦單位不僅擴大銀幕規模，也特別選映完成數位修復的「愛情萬歲」，讓經典作品以嶄新面貌重返大銀幕。

跨年當天下午，活動首先於大安森林公園音樂露台放映紀錄影視聽中心修復歷程的「數電影的人」（2019），接著在DJ林貓王的配樂陪襯下，播放白景瑞導演的默片「台北之晨」（1964），以60年前的城市影像，預告跨年後即將到來的黎明，也象徵影像記憶的延續與保存。

夜幕降臨前，儘管冬雨不斷，現場仍湧入近千名觀眾，穿著雨衣、撐著雨傘守候在長椅前。在變裝藝術家UG擔任主持人熱鬧開場後，蔡明亮、李康生與楊貴媚於全場歡呼聲中現身，陪伴觀眾迎來跨年前最後一部電影。「愛情萬歲」描繪都市男女在大城市中的孤獨與空虛，情感緩慢卻深刻，而楊貴媚在片尾長達七分鐘的哭戲再次成為全場情緒引爆點，觀眾在共同觀影的氛圍中，一邊拭淚、一邊報以掌聲。

倒數前，主創團隊全體上台與觀眾互動。蔡明亮感性表示，跨年這一天早已成為他生命中重要的日子，並分享片中一段鮮少被提及的父子彩蛋：「最後畫面前方坐著的老人，是李康生的爸爸，他已經不在了，但我每一年都希望能再看到他一次，謝謝他把小康交給我。」溫柔真摯的話語，讓現場觀眾紅了眼眶。

李康生則形容重看「愛情萬歲」的心情如同當晚天氣，「淡淡的哀愁，卻因為看到大家而感到開心」，並希望未來仍能年年陪伴觀眾度過這個特別的跨年夜。楊貴媚也動情表示，今年看到4K修復版，發現許多過去未曾注意到的細節，並感謝影像修復團隊保存台灣電影的重要歷史，「看到年輕時的自己和小康，滿滿膠原蛋白，也忍不住笑了。」