曹西平猝逝 親人拒處理後事淪「公告招領」 乾兒子悲痛發聲

曹西平和兄弟決裂，現傳出曹家人不願處理後事。(摘自臉書)

曹西平 昨(29)晚在家中猝逝，享壽66歲，他生前和曹家兄弟決裂，警方通知曹西平兄長，但兄長卻表達不願處理曹西平後事，曹西平乾兒子Jeremy稍早發出聲明，表示曹西平是睡著離開，無病無痛，但因為他和曹西平並非法定的父子關係，所以無法處理後事，他悲喊「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領」，看來曹西平身後事似乎陷入僵局。

吳男昨晚10時許返回新北市三重區河邊北街住處，發現乾爹曹西平倒臥在地立即報警。救護人員趕抵發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡，警方初判無外力介入，目前曹西平遺體已運往殯儀館等待相驗釐清確切死因。

據了解，曹西平平時與34歲吳姓乾兒子同住在新北市三重區河邊北街，吳男昨天凌晨2時許還有跟曹西平聯繫，但之後就聯繫不上。昨天深夜吳男自日本返台，10時30分開門進入屋內後，驚見曹西平倒臥在臥室地板，焦急地立刻報警。但救護人員到場時發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡。

警方隨後聯繫曹西平二哥，但曹西平二哥拒絕出面處理，警方嘗試聯繫曹西平其他家屬但均未獲回應，目前已先將曹西平遺體運往新北市立殯儀館冰存，曹西平確切死因仍待檢察官相驗釐清。

曹西平出身自台中醫生世家，父親是在地的知名泌尿科醫師，家世顯赫，曹西平排行老四，上面有3個哥哥及1個弟弟，但在母親走後家庭跟著變調，父親年邁後遭兄弟棄養，他一肩扛起照顧責任，父親走後，他卻遭兄弟指責想爭奪家產，手足之情徹底決裂，他也放話身後遺產絕不留給曹家人，打算都留給最照顧他的乾兒子。

曹西平乾兒子Jeremy聲明全文：

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

請你們把四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我