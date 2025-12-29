我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親人拒處理曹西平後事淪「公告招領」 乾兒子悲痛發聲

加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家

曹西平猝逝 親人拒處理後事淪「公告招領」 乾兒子悲痛發聲

記者林怡秀、黃子騰／即時報導
曹西平和兄弟決裂，現傳出曹家人不願處理後事。(摘自臉書)
曹西平和兄弟決裂，現傳出曹家人不願處理後事。(摘自臉書)

曹西平昨(29)晚在家中猝逝，享壽66歲，他生前和曹家兄弟決裂，警方通知曹西平兄長，但兄長卻表達不願處理曹西平後事，曹西平乾兒子Jeremy稍早發出聲明，表示曹西平是睡著離開，無病無痛，但因為他和曹西平並非法定的父子關係，所以無法處理後事，他悲喊「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領」，看來曹西平身後事似乎陷入僵局。

吳男昨晚10時許返回新北市三重區河邊北街住處，發現乾爹曹西平倒臥在地立即報警。救護人員趕抵發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡，警方初判無外力介入，目前曹西平遺體已運往殯儀館等待相驗釐清確切死因。

據了解，曹西平平時與34歲吳姓乾兒子同住在新北市三重區河邊北街，吳男昨天凌晨2時許還有跟曹西平聯繫，但之後就聯繫不上。昨天深夜吳男自日本返台，10時30分開門進入屋內後，驚見曹西平倒臥在臥室地板，焦急地立刻報警。但救護人員到場時發現曹西平已出現屍斑、屍僵明顯死亡。

警方隨後聯繫曹西平二哥，但曹西平二哥拒絕出面處理，警方嘗試聯繫曹西平其他家屬但均未獲回應，目前已先將曹西平遺體運往新北市立殯儀館冰存，曹西平確切死因仍待檢察官相驗釐清。

曹西平出身自台中醫生世家，父親是在地的知名泌尿科醫師，家世顯赫，曹西平排行老四，上面有3個哥哥及1個弟弟，但在母親走後家庭跟著變調，父親年邁後遭兄弟棄養，他一肩扛起照顧責任，父親走後，他卻遭兄弟指責想爭奪家產，手足之情徹底決裂，他也放話身後遺產絕不留給曹家人，打算都留給最照顧他的乾兒子。

曹西平乾兒子Jeremy聲明全文：

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

請你們把四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我

曹西平

上一則

麻衣父親胰臟癌逝 2個月前撐病體和前親家王文洋聚餐

延伸閱讀

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
才剛發文煮早餐 曹西平深夜驟逝 粉絲崩潰：你在開玩笑嗎？

才剛發文煮早餐 曹西平深夜驟逝 粉絲崩潰：你在開玩笑嗎？
曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩