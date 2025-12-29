「陽光女子合唱團」女監母女戲噴淚 翁倩玉：回家好好抱媽媽

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
何曼希(左起)、陳意涵、翁倩玉、孫淑媚、安心亞齊聚為新片造勢。（記者沈昱嘉／攝影）
資深影后翁倩玉暌違47年重返台灣大銀幕，在新作「陽光女子合唱團」中飾演女子監獄女囚合唱團指揮，與飾演女兒的曾珮瑜有多場情感張力十足的對手戲，噴淚指數破表。她與劇組一同出席首映會，感性分享人生體悟：「母親的愛是無限的，但母親的時間是有限的，大家回家一定要好好抱一下媽媽。」

首映會星光熠熠，翁倩玉率領陳意涵、孫淑媚、鍾欣凌、何曼希、陳庭妮、苗可麗、安心亞、曾珮瑜，以及導演林孝謙、編劇呂安弦一同亮相。片中，苗可麗與陳庭妮飾演獄警、曾珮瑜則飾演家屬，其餘演員皆為女子監獄中的獄友，因合唱團而聚在一起，分享各自生命中的悲歡離合。

新片有歡笑也有衝突，更有打群架場面，但戲外演員感情融洽，還特別成立群組，日前發生地震，第一時間互相關心、報平安。孫淑媚直呼：「真的很捨不得殺青。」44歲的她狀態極佳，被網友大讚少女感十足，談到保養秘訣，她幽默表示：「我的漂亮是用心地善良一點一點存起來的。」

陳意涵在片中飾演因入獄被迫與女兒分離的母親，哭戲驚人，被劇組封為「淚之女王」。她坦言原本擔心女生多會不好相處，沒想到感情如此緊密，對票房她相當有信心，期待奪下佳績。

片中飾演獄警的苗可麗與陳庭妮，為維持秩序必須全程板著臉，私下卻笑說很想加入合唱團一起唱跳。苗可麗感性表示：「很多場戲一想到就想哭，看完整個靈魂都被療癒，很慶幸能參與這部作品。」安心亞更開玩笑放話：「合唱團可以接尾牙、春酒表演。」陳意涵立刻接話：「錢到位，什麼歌都可以唱。」電影12月31日在台上映。

