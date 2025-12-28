黃少祺寒流拍落水戲失溫 臨演拖上岸竟失手驚險瞬間曝光

黃少祺拍攝雨中跳橋戲，對體力與意志都是極大考驗。（圖／三立提供）

黃少祺演出三立八點台劇 「百味人生」，劇中角色外表體面沉穩、內心卻長期承受壓力與孤獨，成為近期觀眾討論度極高的角色之一。最新劇情中，他遭亮哲設局陷害，面對生死抉擇，為了保住兒子的安全與清白，他選擇縱身跳下大橋。

適逢寒流來襲，黃少祺拍攝一場雨中跳橋戲，體力與意志都是極大考驗。上午就得在寒風細雨中反覆走位、淋雨拍攝，體感溫度極低；下午導演一喊開拍，他幾乎沒有時間暖身便直接下水。實際入水後才發現湖水冰冷刺骨，長時間浸泡讓身體數度出現失溫狀況。

他苦笑說這彷彿成了自己的「宿命」，「只要天氣一冷，我的外景戲好像特別容易遇到水。」拍攝過程中還發生一段驚險插曲，飾演潛水夫的臨演因實在太冷，全身發抖，在將黃少祺拖出水面時一時忘了抬高頭部，導致他的臉一路浸在水中，黃少祺事後幽默自嘲：「原來人就是這樣溺斃的。」一句話讓現場苦笑連連，也更顯拍攝當下的緊繃與辛苦。