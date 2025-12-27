我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

新劇演母子… 石知田羞談蔡燦得：她是我小時候的菜

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
石知田剛過35歲生日。（圖／百澤娛樂提供）
石知田剛過35歲生日。（圖／百澤娛樂提供）

35歲台灣藝人石知田出道11年演到人生角色，在Netflix影集「如果我不曾見過太陽」扮大反派「歐陽悌」，不但率眾性侵李沐，最後更被親媽蔡燦得掐死。石知田害羞透露，小時候有看任賢齊版「笑傲江湖」，最喜歡的就是蔡燦得演的小尼姑「儀琳」，笑說：「她是我小時候的菜。」

雖然Threads有人覺得大壞蛋死得太簡單、太輕鬆，石知田卻不覺得：「被掐時我有哭耶，對歐陽來說太心痛，那是他唯一愛的人啊。」但他也認真分析，蔡燦得劇中只愛自己，不是真的愛兒子。

關於歐陽悌的惡行，石知田覺得最不能接受、過不去的，莫過於拉著同學欺負李沐，「我也試著走近，理解他在想什麼」；由於入戲網友罵「好想打你」、「怎麼不去死一死」，某次他去小七付款時拉下口罩，竟閃過一絲若被認出「會不會被打」念頭。

戲裡戀母，戲外石知田跟已逝母親的感情極深，承認交女友也都會尋找相似的影子，他跟攝影師女友交往邁入第8年，他還不知道她有沒有偷偷看「太陽」，兩人在7年之癢之際認養一隻三花貓「旺旺」，感情雖然更穩定，但尚未考慮結婚，更不打算生下一代，只因沒信心能給小孩跟現在一樣水準的生活。

中央社報導，石知田受訪表示，很開心能擺脫台大好學生的標籤，坦言過往因此覺得壓力大。

石知田畢業於國立台灣大學土木工程學系，他分享入行酸甜苦辣時表示，學歷高一直是他的標籤，但這次挑戰新的角色，是光譜另一端的角色類型，相信中間類型的角色也能駕馭。「我很高興有這個角色的出現，讓我不在只是一個很會唸書或聰明的人，因為我從來不覺得我是聰明的。」

石知田表示，很多演員在片場反應都很快，但這無關學歷。「我反而一直以來都覺得拜託不要再說我台大，我覺得那個壓力反而很大。」他坦言，這標籤像個枷鎖，很開心有機會挑戰新角色。

台大 任賢齊 Threads

上一則

告五人赴倫敦拍MV差點變「紅娘」 雨團遇晴天喊超幸運

下一則

等了26年… 李聖傑唱進小巨蛋 在台上數度激動說不出話

延伸閱讀

惡霸也會尿床…石知田觀摩對象竟是牠

惡霸也會尿床…石知田觀摩對象竟是牠
活活掐死女友後2度性侵遺體 憲兵無期刑定讞

活活掐死女友後2度性侵遺體 憲兵無期刑定讞
台憲兵掐死同袍女友後2度性侵屍體 無期徒刑定讞

台憲兵掐死同袍女友後2度性侵屍體 無期徒刑定讞
屈中恆20年前吸毒事件遭陸抵制 妻揭工作窘況

屈中恆20年前吸毒事件遭陸抵制 妻揭工作窘況

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則