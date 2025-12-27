新劇演母子… 石知田羞談蔡燦得：她是我小時候的菜

石知田剛過35歲生日。（圖／百澤娛樂提供）

35歲台灣藝人石知田出道11年演到人生角色，在Netflix影集「如果我不曾見過太陽」扮大反派「歐陽悌」，不但率眾性侵李沐，最後更被親媽蔡燦得掐死。石知田害羞透露，小時候有看任賢齊 版「笑傲江湖」，最喜歡的就是蔡燦得演的小尼姑「儀琳」，笑說：「她是我小時候的菜。」

雖然Threads 有人覺得大壞蛋死得太簡單、太輕鬆，石知田卻不覺得：「被掐時我有哭耶，對歐陽來說太心痛，那是他唯一愛的人啊。」但他也認真分析，蔡燦得劇中只愛自己，不是真的愛兒子。

關於歐陽悌的惡行，石知田覺得最不能接受、過不去的，莫過於拉著同學欺負李沐，「我也試著走近，理解他在想什麼」；由於入戲網友罵「好想打你」、「怎麼不去死一死」，某次他去小七付款時拉下口罩，竟閃過一絲若被認出「會不會被打」念頭。

戲裡戀母，戲外石知田跟已逝母親的感情極深，承認交女友也都會尋找相似的影子，他跟攝影師女友交往邁入第8年，他還不知道她有沒有偷偷看「太陽」，兩人在7年之癢之際認養一隻三花貓「旺旺」，感情雖然更穩定，但尚未考慮結婚，更不打算生下一代，只因沒信心能給小孩跟現在一樣水準的生活。

中央社報導，石知田受訪表示，很開心能擺脫台大 好學生的標籤，坦言過往因此覺得壓力大。

石知田畢業於國立台灣大學土木工程學系，他分享入行酸甜苦辣時表示，學歷高一直是他的標籤，但這次挑戰新的角色，是光譜另一端的角色類型，相信中間類型的角色也能駕馭。「我很高興有這個角色的出現，讓我不在只是一個很會唸書或聰明的人，因為我從來不覺得我是聰明的。」

石知田表示，很多演員在片場反應都很快，但這無關學歷。「我反而一直以來都覺得拜託不要再說我台大，我覺得那個壓力反而很大。」他坦言，這標籤像個枷鎖，很開心有機會挑戰新角色。