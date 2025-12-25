我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

「石頭家族」10多年沒聚 洪都拉斯感嘆：名存實亡

記者葉君遠╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洪都拉斯努力演出代表市井小民的角色。（圖／民視提供）
洪都拉斯努力演出代表市井小民的角色。（圖／民視提供）

台灣藝人洪都拉斯剛年過60，在綜藝、戲劇不同作品中都能完美詮釋接地氣的市井小民，全因他坎坷的演藝生涯造就而成。他曾是「石頭家族」的成員，如今看澎恰恰負債到對岸辛苦直播，成員也各奔人生，坦言這家族早已名存實亡，土崩瓦解了。

洪都拉斯23歲就進演藝圈，表現平平遭王偉忠淘汰離開，到37歲之前開過計程車、送羊奶、報紙，賣辦公家具，甚至賣過海參，「其中賣海參最辛苦，2時多起床發泡，煮到4、5時，載送到環南市場賣，9時下班又去當銷售員賣OA辦公家具，後來去開大貨車」。

他常想起人生每一個轉折點，開大貨車時竟是他最快樂的時光，「因為我不必擔心紅不紅，不必每天等通告，期間還認識我現在的太太，月領7、8萬元，但當時我要跟太太結婚前，岳父岳母問我在做什麼的，很不喜歡我的職業」。

岳父母認為，開車容易發生各種事故，女兒未來的幸福堪慮，「當時，我真的到了要換女友，還是換工作的抉擇，有一天，許效舜那邊打來，說明星棒球隊需要人，我問太太，她二話不說叫我回去，先當澎哥助理，然後被郭子乾叫去『全民亂講』演葉教授」。

回想這個岔路，洪都拉斯沒後悔再入演藝圈，他笑說，「如果沒回來，我一定還在開車，現在應該是新竹貨運調度室的組長，或是副理，薪水不高但生活穩定」，他因為做過許多辛苦工作，後來演各種小市民的角色格外入味，包括民視「豆腐媽媽」裡的掌門人。

至於當時找他回來的「石頭家族」是否還安在？他嘆，10多年沒相聚，早已名存實亡，「我當過澎哥助理，看到他現在辛苦直播，覺得他很堅強，我曾想過，如果是我發生那樣的事，一定撐不下去，至少他還有心，也沒跑，有才華的人，還是有機會的」。

王偉忠 豆腐

上一則

閃婚言言 連晨翔充當神隊友「盡量把獅子變成貓」

下一則

閃兵爭議後 修杰楷、賈靜雯1家5口共度平安夜 神情平靜

延伸閱讀

禮服遭潑墨? 趙露思穿舊衣登台 坦言「的確有BUG」

禮服遭潑墨? 趙露思穿舊衣登台 坦言「的確有BUG」
南韓Innospace火箭升空後墜毀 直播1分鐘就中斷 股價重摔近30%

南韓Innospace火箭升空後墜毀 直播1分鐘就中斷 股價重摔近30%
白宮播放總統演說網站遭駭？理財網紅直播8分鐘

白宮播放總統演說網站遭駭？理財網紅直播8分鐘
白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘

白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列