「石頭家族」10多年沒聚 洪都拉斯感嘆：名存實亡

洪都拉斯努力演出代表市井小民的角色。（圖／民視提供）

台灣藝人洪都拉斯剛年過60，在綜藝、戲劇不同作品中都能完美詮釋接地氣的市井小民，全因他坎坷的演藝生涯造就而成。他曾是「石頭家族」的成員，如今看澎恰恰負債到對岸辛苦直播，成員也各奔人生，坦言這家族早已名存實亡，土崩瓦解了。

洪都拉斯23歲就進演藝圈，表現平平遭王偉忠 淘汰離開，到37歲之前開過計程車、送羊奶、報紙，賣辦公家具，甚至賣過海參，「其中賣海參最辛苦，2時多起床發泡，煮到4、5時，載送到環南市場賣，9時下班又去當銷售員賣OA辦公家具，後來去開大貨車」。

他常想起人生每一個轉折點，開大貨車時竟是他最快樂的時光，「因為我不必擔心紅不紅，不必每天等通告，期間還認識我現在的太太，月領7、8萬元，但當時我要跟太太結婚前，岳父岳母問我在做什麼的，很不喜歡我的職業」。

岳父母認為，開車容易發生各種事故，女兒未來的幸福堪慮，「當時，我真的到了要換女友，還是換工作的抉擇，有一天，許效舜那邊打來，說明星棒球隊需要人，我問太太，她二話不說叫我回去，先當澎哥助理，然後被郭子乾叫去『全民亂講』演葉教授」。

回想這個岔路，洪都拉斯沒後悔再入演藝圈，他笑說，「如果沒回來，我一定還在開車，現在應該是新竹貨運調度室的組長，或是副理，薪水不高但生活穩定」，他因為做過許多辛苦工作，後來演各種小市民的角色格外入味，包括民視「豆腐 媽媽」裡的掌門人。

至於當時找他回來的「石頭家族」是否還安在？他嘆，10多年沒相聚，早已名存實亡，「我當過澎哥助理，看到他現在辛苦直播，覺得他很堅強，我曾想過，如果是我發生那樣的事，一定撐不下去，至少他還有心，也沒跑，有才華的人，還是有機會的」。