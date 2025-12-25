閃婚言言 連晨翔充當神隊友「盡量把獅子變成貓」

連晨翔當過12天的補充兵。（記者王聰賢／攝影）

連晨翔今年與劉品言（言言）搭特快車，超進度成為人夫、人父，言言自小被珠寶商媽媽富養，連晨翔則是婚前就已貸款 在新北市買房。婚後肩上壓力是否倍增？他很樂觀：「我很努力。」有開口跟言言說：「妳還是會保有妳的生活，不會因為有了小孩就改變。」

連晨翔曾是前偶像男團SpeXial最紅成員，早早就單獨出來跟郭雪芙拍廣告，但後陷合約糾紛，雖靠賠款重獲自由，仍經歷數年低潮。直到接演杜政哲的「拜六禮拜」、「舊金山 美容院」，才讓人看到他的潛力，加上娶了劉品言，跟過去相比，新聞的能見度暴增，覺不覺得已經熬過過往低潮上岸？他說：「我看到我自己，是覺得很不一樣。」

劉品言。（圖／TVBS提供）

雖然跟老婆劉品言閃孕、閃婚，猶如搭特快車，但溝通上愈來愈順，「我大概也知道她的眉角在哪，不開心時，就不要硬著來，順毛摸」，盡量把獅子變成貓。其實言言沒啥地雷，就是肚子餓時，可能他還在賴床，但只要帶去吃好吃的，她心情就會變好，兩人至今沒大吵過。目前他努力充實各式「神隊友」技能，除了下廚，也動手為女兒把屎把尿，愛情力量真偉大。

關於敏感的兵役問題，連晨翔其實在宜蘭金六結當過12天的「補充兵」，主要是因為母親身體狀況得以申請。連晨翔最難忘剛入伍時，睡他旁邊的同梯每天問：「你是藝人嗎？」他都回同一句：「我不是。」直到第10天才承認。之所以隱瞞，連晨翔坦言：「那時心情很差跌到低谷，事業上一片迷茫，有點逃避現實才入伍。」