戴立忍新片「功夫」圓武俠夢 59歲體力比柯震東好

記者廖福生／即時報導
「功夫」導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。(圖／麻吉砥加提供)
由九把刀執導、改編自其同名小說的新片「功夫」，電影釋出前導海報與前導預告。預告一開場便以緊湊節奏強勢吸睛，戴立忍一掌震碎牆壁的畫面引爆話題，隨後柯震東、朱軒洋與王淨接連加入練功行列，短短一分鐘內呈現九把刀最擅長的熱血情感、兄弟情誼與逆襲快感。

預告一開場便火力全開：衰尾高中生「淵仔」柯震東與「阿義」朱軒洋慘遭小混混圍毆，情急之下雙掌竟噴發驚人內力將對手震飛，原來是身懷絕世武功的流浪漢「黃駿」戴立忍，隔牆使出神力暗中相救。正義感十足的「乙晶」王淨也加入他們練武的行列，三人穿梭城市角落行俠仗義。

戴立忍登上大佛頂端，凝視遠方低聲警告「來不及了！」飾演神秘反派「藍金」的劉冠廷在片尾驚鴻一瞥，以一指之力劃破磚牆，強烈壓迫感席捲而來，城市的存亡危在旦夕！

「功夫」前導預告中，金獎影帝戴立忍以其貌不揚、渾身是傷的造型亮相，一掌震碎牆壁的橋段引爆網路熱議。自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能在「功夫」圓夢：「再晚幾年我可能也打不動了！」

柯震東在九把刀新作「功夫」飾演萬年高中生，與朱軒洋(右)在暗巷被小混混痛毆。(圖...
導演九把刀透露：「我很久以前就認為『黃駿』這角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」直到電影籌備進入關鍵階段，他才鼓起勇氣邀約，當戴立忍點頭答應加入的瞬間，「功夫」的夢幻團隊也隨之完整成形。

片中與59歲戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東，則是被前輩的驚人體能折服：「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」更讓觀眾對片中扎實的武打動作場面充滿期待。

自2001年起在網路連載「功夫」小說，九把刀回憶當時每周固定更新，總有數百名讀者準時在線等待新章節。轉眼25年過去，他始終期待能將「功夫」搬上大銀幕，打造屬於台灣前所未見的奇幻動作鉅作，如今電影版終於問世，九把刀表示：「這是等待25年的夢想，終於能向全世界觀眾分享我腦海中的功夫世界。」

劉冠廷在九把刀新作「功夫」飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。(圖／...
