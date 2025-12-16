我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

台片「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導演叩關成功

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬士媛在「左撇子女孩」中飾演檳榔西施，面臨許多生活上的困境。(圖／光年映畫提供)
馬士媛在「左撇子女孩」中飾演檳榔西施，面臨許多生活上的困境。(圖／光年映畫提供)

美國影藝學院16日公告了2026年奧斯卡金像獎國際電影（International Feature Film）15部入圍電影短名單（Shortlist）。台灣導演鄒時擎以其執導的電影「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）順利入選。

「左撇子女孩」是繼李安1993年「喜宴」、1994年「飲食男女」、2000年「臥虎藏龍」、2011年魏德聖「賽德克·巴萊」、2020年鍾孟宏「陽光普照」後台灣電影再度叩關奧斯卡國際電影。更值得一提的是，鄒時擎也憑本片成為台灣有史以來第一位女導演有作品入選奧斯卡國際電影短名單，意義非凡。

「左撇子女孩」導演鄒時擎在得知入選消息後，表達了激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助「左撇子女孩」的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

「左撇子女孩」由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人主演，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、共同編劇及剪輯。故事從台灣夜市出發，不僅入圍金馬獎9項大獎，更因導演鄒時擎細膩的敘事與獨特的視角，獲得了國內外影評人與觀眾的廣泛讚譽，雅俗共賞口碑極佳。

2026年奧斯卡最佳國際電影15強短名單

「Belén」／阿根廷

「這不只是個間諜故事 」(The Secret Agent)／巴西

「只是一場意外」（It Was Just an Accident）／法國

「聽見墜落之聲」( Sound of Falling)／德國

「Homebound」／印度

「總統的蛋糕」(The President’s Cake)／伊拉克

「國寶」／日本

「被消失的家園」（All That’s Left of You）／約旦

「情感的價值」 （Sentimental Value）／挪威

「Palestine 36」／巴勒斯坦

「徵人啟弒」/南韓

「穿越地獄之門」（Sirât）／西班牙

「失控夜班」（Late Shift）／瑞士

「左撇子女孩 」/台灣

「The Voice of Hind Rajab」／突尼西亞

奧斯卡 阿根廷 巴勒斯坦

上一則

民歌之父楊弦病逝 妻子慟：無法再為大家唱歌

下一則

名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑

延伸閱讀

「青年梅蘭芳」余少群揭業界潛規則 網讚：清醒又執拗

「青年梅蘭芳」余少群揭業界潛規則 網讚：清醒又執拗
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
曾入圍奧斯卡 「誰殺了陳果仁」導演崔明慧73歲逝

曾入圍奧斯卡 「誰殺了陳果仁」導演崔明慧73歲逝
甜茶「橫衝直闖」被讚21世紀最偉大演出 有望問鼎奧斯卡

甜茶「橫衝直闖」被讚21世紀最偉大演出 有望問鼎奧斯卡

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」