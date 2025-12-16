撕小三標籤 陳匡怡再爆猛料：辰亦儒 、賀軍翔追過我

向來說話很直的陳匡怡再度發長文。(取材自臉書)

「台大 五姬」成員之一的台灣女星陳匡怡，日前先公開點名張孝全，指稱對方曾追求自己未果，隨後又在臉書發文直指男星陳柏霖 「曾追求過她，但沒有成功」，並痛批外界長期以不實、荒誕的內容影射她，情緒激動表示「我真的要生氣了」，相關言論迅速在網路掀起討論。

未料風波尚未平息，陳匡怡近日再度發出長文，進一步點名多位男星與導演，宣稱「辰亦儒也追求過我；賀軍翔也有追求過；郭品超也追求過；瞿友寧也追求過，但都失敗了」，並強調這些事情都發生在多年前、對方結婚之前。她表示，自己對這些男性都抱持祝福態度，認為他們「都是很優秀的人」，不應被外界扭曲成負面敘事。

在長文中，陳匡怡強烈抨擊部分媒體報導方式，認為將戲劇台詞與角色設定錯置到她本人身上，嚴重偏離事實。她直言，過去曾因個性謙虛而選擇低調，如今卻被寫成「小三」、「愛李大仁」等標籤，讓她無法接受。她也質疑，媒體為何不去詢問當事人，而是反覆以誇張標題消費她的私人情感。

陳匡怡進一步表示，外界常以「打槍」、「妹妹」等說法形容她與男星的關係，但她不認同這樣的描述，強調若只是兄妹情誼，並不會有親吻或擁抱等親密行為，直言「那就是追求」。

她也提到，自己多年來選擇替對方顧及形象，如今不再認為說出「曾被欣賞、被追求」是壞事，並強調那是事實。

陳匡怡情緒激動地表示，近年身邊曾有朋友因感情問題輕生，讓她對相關議題格外敏感，也因此無法容忍被捏造「感情坎坷」的說法。

她嚴正警告媒體勿再非法跟蹤、偷拍或撰寫不實內容，否則將依「跟蹤騷擾防制法」及妨害名譽相關法規報警處理，「一切依法辦理」。