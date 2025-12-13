胡瓜否認「王不見后」傳聞 稱未抗拒同台白冰冰

歐漢聲(左起)、陳亞蘭、胡瓜推出籌備許久的作品「週末最強大」。（記者沈昱嘉／攝影）

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲到華視出席「週末最強大」首播記者會，說到和民視的合約以及與白冰冰「王不見后」等話題，胡瓜親自還原所有真相，同步證實「綜藝大集合」主持合約確定只簽到明年1月31日。

胡瓜表示，因為今年主持華視除夕特別節目成績亮眼，所以華視當下就決定要為他開新節目，並敲定由他主持明年除夕特別節目。民視4、5月時出手要爭取胡瓜除夕主持檔期，胡瓜自然不答應，民視不死心，搬出「大集合」製作團隊讓胡瓜心軟，最後華視點頭，同意胡瓜可以去錄其中一段運動單元。

因此胡瓜說，他不是抗拒跟白冰冰同台，而是兩人本來就分別接下不同的節目，當然不會同台，兩人關係「沒有結冰何來破冰」。

說到跟民視的合約，胡瓜感嘆因為有前車之鑑，所以主動向民視提議「寄發存證信函」保障雙方權益，民視也同意並且放手祝福。對胡瓜來說，雙方9月多就已確定「綜藝大集合」合約走到1月底。但民視並未放棄，表示製作單位大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，「綜藝大集合」節目目前仍正常製播。

胡瓜在記者會上透露，他今年已經66歲，把「週末最強大」當成人生最後一次開節目，毫無保留對節目團隊傾囊相授。節目的製作費用也創新高，集合華視、緯來和贊助商之力，才能做到他要求的水準。

陳亞蘭為記者會扮成包青天，她是「最強大」短劇主力，甚至為了短劇借來開光的青龍偃月刀，扮演一代名將狄青。她舞刀弄槍不敢喊累，錄影中途休息時，歐漢聲好奇模仿她耍起大刀，孰料疑似因為嬉皮笑臉，導致後續錄影怪事頻傳，而且明顯都是衝著歐漢聲而來。

歐漢聲嚇得雙手合十連連求饒，最後陳亞蘭出手安撫青龍偃月刀，他才順利閃過武師拳腳，眾人昨憶起此事皆心有餘悸。