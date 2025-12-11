陳意涵被封「淚之女王」自豪：可以出書教大家怎麼哭

陳意涵(中)在「陽光女子合唱團」被迫和女兒分離。(圖／壹壹喜喜提供)

台灣女星陳意涵在「陽光女子合唱團」所發揮的本能完全被導演林孝謙逼出新高點！陳意涵展現「淚之女王」與「走音天后」的巨大反差。她在片中飾演一名為了保護腹中胎兒防衛過當、甚至失手殺死丈夫的母親。

這次也是她與導演林孝謙再度合作，而歷經過小巨蛋舞台與「浪姐」的洗禮，她笑說戲裡的演唱對自己來說只是「一塊小蛋糕」，但觀眾卻會看到戲裡戲外判若兩人的反差魅力——戲中是音痴「走音天后」，戲外卻隨時隨地都能開唱。

她覺得這次最難的部分就是合唱團的部分，要很多人一起還要合聲，然後非常需要默契。但是今天劇組也特別曝光了她在戲裡戲外的可愛片段：陳意涵為了要表現出自己的音痴，在戲裡面拉高聲音在那邊狂吼大唱：祝你生日快樂，旁邊對手要制止她說：「你喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」但是小朋友卻呈現出淡定的表情，看起來已經習慣了意涵媽媽的「瘋癲」。除了這個之外，陳意涵在現場的各種鬧場歡唱，連導演都只能溫柔規勸：「記得要保護喉嚨！」

陳意涵繼「比悲傷更悲傷的故事」之後，再次跟林孝謙導演的合作，導演在戲劇安排上也挑戰了陳意涵有各種不同層次的哭戲，尤其是因為這次她在「陽光女子合唱團」中，飾演為了保護小孩不惜跟老公拼命的堅強媽媽，她必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分。陳意涵笑說：「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

另外一個與小孩之間的溝通也是陳意涵在這齣戲裡面的小演員，一個是五歲一個是二歲，由於自己的小孩剛好一個三歲一個六歲，所以在年紀相仿的情況下，二歲會比較不穩定，因為她在獄中演戲會面對許多演員，所以就會有許多情緒比較多的部分，讓二歲的小朋友一開機就跟導演說：「不要Action！」然後導演一喊卡，馬上就說：「導演掰掰！」因為抗拒在鏡頭前的表演，陳意涵特地將她帶回家培養感情，讓她跟自己的小孩一起玩。

另外一位五歲的小演員超貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說：「媽媽你要早點睡覺喔！」當她在舞台上握著小朋友的手時，看著她水汪汪的大眼睛，陳意涵眼淚就止不住地撲簌撲簌地掉下來！